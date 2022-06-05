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Лукашенко: «Православная церковь и её святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира»

05 июня 2022 07:37
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Новости Беларуси. Земля, с которой зародилось белорусское православие. 1030-летие со дня основания отмечает Полоцкая епархия. Поздравление со знаменательной датой православным христианам направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Православная церковь и её святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это событие стало началом славной летописи православия на родной земле, знаменовало культурный и мировоззренческий выбор наших далеких предков. Пройдя многовековой путь эпохальных испытаний и свершений, Православная церковь и ее святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира и сохранения христианских ценностей. Это наследие и сегодня является нравственным ориентиром для верующих, фундаментальной частью нашей исторической памяти, объединяет белорусов с братскими славянскими народами. Убежден, что высокий авторитет, мудрая и социально ответственная деятельность Белорусской православной церкви всегда будут служить сохранению преемственности исконных традиций, укреплению национального единства и межконфессионального согласия во благо народа и во имя мира на святой белорусской земле.  

# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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