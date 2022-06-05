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Политолог о работе западных медиа: у них даже учат обманывать, создавать фейки

05 июня 2022 18:28
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Новости Беларуси. Наша страна оказалась в самом центре информационного противоборства. Главная цель таких боев – установление контроля над чувствами людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Беларусь, вопреки стремлению к миру, оказалась в самом центре информационного противоборства. И состав участников недавнего совещания у Президента наглядно показывает – вопросы пропаганды и контрпропаганды сегодня рассматривает уже не только в медиа, но и через призму вооруженного конфликта в Украине. Время к этому обязывает, а значит, надо быть, во-первых, на чеку, а во-вторых – уметь дать отпор.  

Политолог о работе западных медиа: у них даже учат обманывать, создавать фейки-1

Против Беларуси и России развернута единая военная инфраструктура, которая находится за пределами Украины, в странах Центральной и Восточной Европы. Общую сеть распространения контента координирует так называемый Стратегический комитет НАТО по противодействию российской дезинформации. А вот в самой Украине действуют как минимум четыре центра информационно-психологических операций. В штате одного такого – порядка 150 человек, и в основном это офицеры.  

Лукашенко поручил вести контрпропаганду. Подробнее здесь.  

Политолог о работе западных медиа: у них даже учат обманывать, создавать фейки-4

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:  
У них даже учат обманывать, управлять информационным пространством, информационными потоками. Учат создавать фейки. И это не фигура речи. У них целые структуры при спецслужбах, при министерствах обороны.  

Политолог о работе западных медиа: у них даже учат обманывать, создавать фейки-7

Цель любой операции инфоспецназа – не просто отработать конкретную тему, а постепенно, день за днем формировать нужное психологическое состояние аудитории: чувство тревоги, страха, паники и усталости. Далее меняется его восприятие и человек становится абсолютно внушаемым. Управлять такой жертвой очень просто. О чем речь? Мы видели своими глазами, как во время массовых акций 2020-го, казалось, умные и взрослые люди, не задумываясь, выполняли любые команды экстремистского Telegram-канала.  

Кто и как учит СМИ обманывать аудиторию? Подробности здесь.  

# Международная политика # общество # Артем Свиридов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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