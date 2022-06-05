Политолог о работе западных медиа: у них даже учат обманывать, создавать фейки

Новости Беларуси. Наша страна оказалась в самом центре информационного противоборства. Главная цель таких боев – установление контроля над чувствами людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь, вопреки стремлению к миру, оказалась в самом центре информационного противоборства. И состав участников недавнего совещания у Президента наглядно показывает – вопросы пропаганды и контрпропаганды сегодня рассматривает уже не только в медиа, но и через призму вооруженного конфликта в Украине. Время к этому обязывает, а значит, надо быть, во-первых, на чеку, а во-вторых – уметь дать отпор.