«Мы просим мира нашей планете». Как празднуют 1030-летие Полоцкой епархии прихожане?

Новости Беларуси. 5 июня за мероприятиями по случаю празднования 1030-летия со дня основания Полоцкой епархии следит съемочная группа СТВ. Участие в торжествах принимает Патриарх Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее – Александра Качан.

Александра Качан, корреспондент:

Мы приветствуем вас с древней полоцкой земли! Земли, пронизанной историей и духовностью. Отсюда берут начало наши белорусские православие и государственность. Сейчас мы находимся на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря. Сюда постепенно прибывают верующие, паломники. Сюда после 11 часов от стен древней Софии направился масштабный крестный ход от стен древней Софии. Людей переполняют эмоции. Сегодня верующие традиционно отмечают день памяти Евфросинии Полоцкой и, что знаменательно, это событие совпало с 1030-летием Полоцкой епархии. Сюда, на Полоцкую землю, прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дмитрий Мезенцев в Полоцке: «Мы в рамках единой Церкви, единого Отечества обязаны жить в мире, добре» (тут подробнее).

Александра Качан:

Молитва прозвучала и в Софийском соборе, ее возглавил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. Кстати, 5 июня – это единственный день в году, когда в Софийском соборе звучит божественная литургия.

1030 лет Полоцкой епархии – от этого начинается история полоцкой земли. Я 30 лет назад выходила замуж, как раз было 1000-летие Полоцкой епархии, я венчалась. И вот мой сын. Сейчас мы с воскресной школой будем встречать духовенство, будем на литургии, где Евфросиния начинала свой путь.

Мы просим мира нашей планете. Добра, любви, чтобы все любили друг друга, чтобы верили, чтобы не делали зла. Чтобы все сплотились, и все было хорошо. Не к себе все нагребали, а всем отдавали.