В ГрГУ есть Корпоративный кодекс купаловца! Узнали у Ирины Китурко, в чём его суть

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Есть у нас традиция в университете, когда первую лекцию студентам читает ректор. Эта лекция называется «Университет ваших возможностей». Со всеми первокурсниками в два дня, я в один день не могу с ними встретиться, в два дня мы с ними встречаемся. Я просто хочу, чтобы они из уст ректора услышали о нашем университете, о возможностях университета, о том, какие достижения есть в университете, чтобы они гордились, чтобы они услышали о том, какая корпоративная культура в университете.

В 2021 году мы приняли Корпоративный кодекс, не было такого в университете. Вы знаете, мы нашли одно такое очень четкое, очень значимое, объединяющее слово, которое звучит «купаловец». Этим словом сегодня мы называем всех: студентов, сотрудников, ветеранов, выпускников нашего университета. Корпоративный кодекс мы не делим, у нас нет отдельно Корпоративного кодекса для преподавателей, для студентов. Этот Корпоративный кодекс один.

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