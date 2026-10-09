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Новости по тегу #Образование

Как увлечь ребенка математикой? Пообщались с учителем года Беларуси-2026 Денисом Дубаневичем
09 октября 2026 07:20

Как увлечь ребенка математикой? Пообщались с учителем года Беларуси-2026 Денисом Дубаневичем

Полиция Франции устроила кровавую бойню протестующим! Силовики калечат школьников
06 октября 2026 17:11

Полиция Франции устроила кровавую бойню протестующим! Силовики калечат школьников

Во Франции задержали порядка 2 тыс. старшеклассников на протестах
02 октября 2026 15:47

Во Франции задержали порядка 2 тыс. старшеклассников на протестах

В Минске открылся IX Cъезд учителей и работников образования стран СНГ
01 октября 2026 11:30

В Минске открылся IX Cъезд учителей и работников образования стран СНГ

Во Франции старшеклассники провели демонстрации более чем в 200 школах
30 сентября 2026 08:21

Во Франции старшеклассники провели демонстрации более чем в 200 школах

Успеваемость школьников в Германии упала до исторического минимума
09 сентября 2026 17:13

Успеваемость школьников в Германии упала до исторического минимума

В школах Молдовы ввели обязательное изучение выступлений лидеров страны
04 сентября 2026 17:23

В школах Молдовы ввели обязательное изучение выступлений лидеров страны

В Таллине около 600 выпускников 9-х классов остались без места в гимназиях
01 сентября 2026 09:57

В Таллине около 600 выпускников 9-х классов остались без места в гимназиях

От роботов до картинга – какие инженерные специальности интересны школьникам? Ответил Владислав Крайнов
31 августа 2026 12:17

От роботов до картинга – какие инженерные специальности интересны школьникам? Ответил Владислав Крайнов

Новые учебные пособия для детей с особенностями психофизического развития подготовили в Беларуси
31 августа 2026 06:34

Новые учебные пособия для детей с особенностями психофизического развития подготовили в Беларуси

Обучение в профильных классах – эксперт рассказала о преимуществах такого образования
17 августа 2026 07:02

Обучение в профильных классах – эксперт рассказала о преимуществах такого образования

В Солигорском колледже создают креативный хаб «Атмосфера»
11 августа 2026 07:24

В Солигорском колледже создают креативный хаб «Атмосфера»