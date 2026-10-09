Новости по тегу #Образование

Лучший наставник страны назван. Сегодня победитель республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Накануне в Лансе 15-летний лицеист лишился кисти руки и части предплечья из-за взрыва полицейской гранаты, которая сдетонировала, едва подросток поднял её с земли.
Французские старшеклассники уже вторую неделю выходят на улицы, выражая недовольство перегруженным учебным графиком, дефицитом преподавательских кадров и другими системными проблемами в сфере образования.
Форум собрал свыше полутысячи участников из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Протестующие блокируют школы мусорными баками и тележками. В ряде городов акции перерастают в беспорядки – фиксируются столкновения с полицией и поджоги.
Германия, похоже, здесь и сейчас закладывает фундамент будущего системного кризиса. Немецкие школьники продемонстрировали самый низкий уровень успеваемости за всю историю участия в международных сравнительных исследованиях.
Министерство образования при финансовой поддержке Евросоюза выпустило методичку для учителей на 200 страниц под названием «Не просто уроки, а ориентиры для завтрашней Молдовы».
По данным Департамента образования, гимназии переполнены, а увеличить число мест невозможно из-за нехватки помещений и учителей.
«Интересуют, конечно, такие направления, как робототехника, картинг и искусственный интеллект».
Среди новинок – курс математики для незрячих первоклассников, а также учебник по дисциплине «Человек и мир».
Новый учебный год – это всегда время ожидания перемен и новых возможностей. Особенно это касается тех ребят, которые выбирают не стандартный путь, а углубленное изучение предметов в профильных классах.
Пространство поделят на зоны для учебы и отдыха – предусмотрены места с техникой, настольные игры, а также оборудование для записи подкастов: звуковая панель и студийные микрофоны.
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