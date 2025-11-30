Адвент перед Рождеством начался у католиков

Пост, который является периодом подготовки к Рождеству начался сегодня, 30 ноября, у католических верующих. Отсчет оставшихся дней до наступления светлого праздника традиционно ведется с воскресенья четвертой недели предшествующего ему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому длительность поста всегда разная, но он короче, чем 40-дневный Рождественский пост у православных. В костеле период до 25 декабря – это Адвент. Сегодня же – в первый его день у католиков начинается литургический год, и вплоть до Рождества длится время покаяния. Требования к соблюдению поста по пище у католиков не строгие. Каноны требуют ограничения в мясных и молочных блюдах по пятницам. Верующим следует чаще ходить в храмы, исповедоваться и обходить стороной увеселительные заведения.

Ксендз Юрий Ясевич, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси:

Этот пост называется «Радостным ожиданием». Потому что мы уже знаем, что будет Рождество, что родится Иисус Христос. Мы радуемся то, что он придет на эту землю, и поэтому этот пост можно сравнить, когда женщина, она знает, что уже носит под своим сердцем плод ребенка, она еще как бы не видит, но она чувствует его. Поэтому может встречаться с разными трудностями, сложностями, непониманием каких-либо ситуаций, но она радостная, эта женщина, девушка, потому что она уже носит под своим сердцем жизнь.

Главными символами Рождественского поста у католиков являются венок Адвента с четырьмя свечами. Первая из которых была зажжена сегодня. Этот ритуал символизирует ожидание пришествия Христа. По традиции, каждое последующее воскресенье в костелах, а также домах католических верующих на венке из еловых веток будет зажигаться по одной новой свече.