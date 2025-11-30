Кто из известных белорусов учился в ГрГУ? Ответила Ирина Китурко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Вы знаете, я горжусь всеми выпускниками. Потому что успех университета как мозаика складывается из всяких достижений. 90% наших выпускников работают в Гродненской области. Среди наших выпускников и министр образования, бывших не бывает, но Сергей Александрович Маскевич, который был ректором университета. Среди наших выпускников сегодня председатель Федерации профсоюзов Юрий Алексеевич Сенько, а до этого председатель Таможенного комитета и Чрезвычайный и Полномочный посол в Китайской Народной Республике.

Я горжусь достижениями наших студентов. Наша студентка стала студенткой года Республики Беларусь, причем очень часто они становятся лидерами, Настя Кисель, сегодня она делегат Всебелорусского народного собрания. Я очень горжусь, она большая молодец. Кстати, учится на специальности журналистика у нас. Ректор БГУ – это наш выпускник, ректор Полоцкого университета.

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