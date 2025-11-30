Надо выбирать профессию, а не бюджет! Ректор ГрГУ о вступительной кампании 2026

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Про вступительную кампанию в ваш университет. 2025 год прошел, вступительная кампания была, сейчас студенты сдают первую сессию. 2026-я кампания будет чем-то отличаться от того, что у вас было в 2025-м? Какие-то новые специальности либо новые специализации будут? Ваш университет очень особенный. У вас широчайший спектр специальностей.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Это правда. Такого другого университета, как Купаловский университет, нет. Потому что если в каждом регионе есть отдельно свой технический университет, то в Гродно технического университета нет, поэтому все специальности, кроме медицинского и аграрного профиля, потому что есть два таких университета отдельных, сосредоточены у нас. У нас 24 специальности инженерного профиля. От физиков до лириков, мы так и говорим.

Вы знаете, когда-то мы были в Китае, с китайским ректором подписывали договор, он пришел на подписание этого договора и говорит: «Я вам сейчас расскажу, с каким университетом вы будете подписывать договор. Значит, у нас 16 тысяч студентов, у нас есть все специальности, кроме медицинского и военного профиля». Я чувствую, как во мне закипает, бурлит. Говорю: «Я вам расскажу, с каким университетом вы будете подписывать договор. У вас в городе живет 11 миллионов населения, и у вас 16 тысяч студентов. А у нас в стране живет 10 миллионов неполных населения, и у нас 12 тысяч студентов. У вас нет военного профиля, а у нас есть военный факультет». И знаете, вот это гордость за то, что университет – центр образования, науки региона.

Мы работаем с предприятиями, мы работаем с учреждениями образования, мы работаем с государственными организациями, для которых мы готовим специалистов. Созданы еще с 2017 года такие кластеры, как мы называем. Я хочу огромное спасибо сказать Гродненскому областному исполнительному комитету, управлению образования. Мы с ними первыми создали Гродненский областной образовательный кластер. Потом мы создали с управлением по идеологической работе и делам молодежи инновационный медийный кластер. Это вот такая связь между учреждением образования, организациями и государственными структурами. Наверное, вот в этом есть успех. Поэтому, если говорить о приемной кампании 2026 года, то мы сохраним многие те положительные моменты, к которым мы пришли в 2025 году.

Имея возможность обратиться к аудитории потенциальных абитуриентов, надо выбирать профессию, а не бюджет. Надо выбирать профессию по душе, потому что понимаешь, что с этой профессией будешь жить дальше. Ведь на сегодняшний день платная форма получения образования в нашей стране – это социальный проект. Если подготовка бюджетного студента в год стоит больше 10 тысяч рублей, то на платной форме получения образования у нас максимально 4 600, мне кажется. То есть в два раза меньше. Кроме этого, своими достижениями, своей хорошей учебой, своим участием в общественной жизни уже после первого курса студент имеет право минус 60 % скидку получить за обучение. А наиболее талантливых студентов, но там должна быть очень высокая успеваемость, там больше 9, мы переводим на бюджет.

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