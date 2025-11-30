«Главные в университете – студенты!» Ректор ГрГУ им. Я.Купалы рассказала об уникальной концепции

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мы приняли концепцию в 2022 году, которая называется «Студентоцентрированный университет». Когда я задаю вопрос, кто главный в университете? Сначала мне говорили, ректор. Говорю, что нет. Главные в университете – студенты. Потому что если не будет студентов, не будет ректора, не будет преподавателей, мы учреждение образования, мы для них.

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