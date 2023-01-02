В чём Беларусь лучше других европейских стран? Рассказали эксперты
Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
Как можно связаться с депутатами и решить любой вопрос? Ответил Сергей Клишевич – подробности здесь.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте простым языком для наших зрителей скажем, кто себя может считать членом гражданского общества, а кто – нет.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня каждый человек, который хочет трудиться на благо своей родины, заниматься общественной нагрузкой, каким-то полезным делом (помимо просто профессиональной работы), может считать себя членом гражданского общества, ассоциируя себя с той или иной организацией.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вступив в одну из общественных организаций, правильно?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Совершенно верно. Хочу сказать, что граждане нуждаются в таком общении. И этот вопрос подтверждает заинтересованность наших граждан в обсуждении судьбоносных решений. Важен даже сам процесс. Имея такую возможность и честь, обсуждать на уровне руководителя нашей страны на одном из очередных совещаний, которое состоялось в декабре, реализацию, развитие тех законопроектов… Заинтересованность страны мощнейшая, чтобы каждый гражданин мог через себя пропустить. Я хочу вернуться к вопросу о европейских лидерах. Ведь они принуждают нас жить в другой парадигме, потому что те заявления, я даже не знаю, какое цензурное слово можно подобрать, Меркель или Олланда, что в 2014 году они сознательно шли на обман лидеров наших государств, наших граждан, украинцев, которые гибнут… Это говорит о том, что у нас не осталось договороспособных оппонентов, которые на той стороне. Давайте проанализируем их новогоднее обращение. Практически у каждого прослеживается повестка Украины, поддержки ВСУ. Они не концентрируются на своих гражданах. Давайте в очередной раз послушаем обращение нашего Президента, что хозяева на нашей земле – простые граждане. И это как раз субъекты гражданского общества.
Сергей Клишевич:
Просто для сравнения. Кто видел в Германии, во Франции, в Польше диалоговые площадки по обсуждению каких бы то ни было законопроектов? Просто каждый пусть себе в голове ответит. Читали, может быть, слышали, видели? Вот вам политическая традиция, вот вам и сравнение.
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