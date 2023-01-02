В чём Беларусь лучше других европейских стран? Рассказали эксперты

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года. Как можно связаться с депутатами и решить любой вопрос? Ответил Сергей Клишевич – подробности здесь. Алена Сырова, СТВ:

Давайте простым языком для наших зрителей скажем, кто себя может считать членом гражданского общества, а кто – нет.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня каждый человек, который хочет трудиться на благо своей родины, заниматься общественной нагрузкой, каким-то полезным делом (помимо просто профессиональной работы), может считать себя членом гражданского общества, ассоциируя себя с той или иной организацией. Кирилл Казаков, СТВ:

Вступив в одну из общественных организаций, правильно?