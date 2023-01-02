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«Будем праздновать зарождение Комсомола». Какие мероприятия готовит БРСМ к Году мира и созидания?

02 января 2023 17:09
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Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.  

Алена Сырова, СТВ:  
Александр, ожидали ли вы, что этот год будет действительно в нашей стране объявлен Годом мира и созидания? Звучали разные предложения, были разные флешмобы на этот счет. Главе государства что-то хотели предложить, но Александр Лукашенко сделал другой выбор.  

«Будем праздновать зарождение Комсомола». Какие мероприятия готовит БРСМ к Году мира и созидания?-1

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Эта тема в конце года обсуждения вместе с молодежью, а ведь мы тоже интересовались у ребят, а как вы считаете, каким должен быть год, она всегда мобилизирует и молодежную аудиторию в том числе. Конечно, я не думал, что будут такие формулировки, но, безусловно, согласен. Потому что как никогда часто в последний год, особенно в последнюю половину ушедшего года, звучали пожелания о том, чтобы на нашей земле сохранялись мир, спокойствие, независимость. Вообще, чтобы мы продолжали жить, как жили. Вы знаете, из центральных событий прошлого года для меня во многом и для организации молодежной – это обращение главы государства к народу и Национальному собранию. И глава государства уже тогда подводил в своих вопросах: а готовы ли мы выйти из зоны комфорта. Наверняка, вы помните эти тезисы. И во многом где-то прогнозируя, как будет развиваться обстановка. Конечно, Год мира и созидания еще олицетворяет стремление нашего народа, нашего лидера, нашего Президента и нас с вами к тому, чтобы Беларусь не просто была островком безопасности, донором стабильности и транслировала это. На самом деле, это очень мощный идеологический инструмент – объявление очередного года какой-либо темой или каким-либо тезисом.  

«Будем праздновать зарождение Комсомола». Какие мероприятия готовит БРСМ к Году мира и созидания?-4

Алена Сырова:  
Был Год исторической памяти. Очень много было мероприятий на этот счет. Хотя, когда я сегодня ехала на программу, на остановочных пунктах увидела эти баннеры: Год исторической памяти – 2022.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Алена, 2 января. Еще выходные идут.  

Алена Сырова:  
Я понимаю. Мне просто интересно, как он будет визуализирован. Через какие мероприятия, в том числе и БРСМ, мы его будем обыгрывать и проживать?  

Александр Лукьянов:  
Хочется отметить, у нас будет очень много масштабных мероприятий. Ключевые из них, конечно, нас ждет годовщина трагических событий в Хатыни.  

Алена Сырова:  
Так это историческая память?  

«Будем праздновать зарождение Комсомола». Какие мероприятия готовит БРСМ к Году мира и созидания?-7

Александр Лукьянов:  
Мы сейчас говорим о мире. И сохраняя мир, мы должны помнить, что может его разрушить.  

Кирилл Казаков:  
Но созидание нового комплекса музея, который в Хатыни строится, – это как раз про это.  

Александр Лукьянов:  
Не только физическое! Строительство, можно сказать, такой идеологемы в умах нашей молодежи, подрастающего поколения. Свыше 1 600 молодых людей приняло участие. Это стало исторической стройкой. 105 лет 29 октября 2023 года мы будем праздновать с зарождения Комсомола. Той организации, правопреемником которой и ныне остается Белорусский республиканский союз молодежи. И, конечно, 60 лет нашему мощнейшему движению белорусских студенческих отрядов, в которых наверняка были некоторые присутствующие.  

Алена Сырова:  
А что-то новенькое?  

Александр Лукьянов:  
Это мы говорим об истории. О том, какие даты будут отмечены.  

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# Год мира и созидания # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Александр Лукьянов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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