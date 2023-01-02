«Будем праздновать зарождение Комсомола». Какие мероприятия готовит БРСМ к Году мира и созидания?

Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года. Алена Сырова, СТВ:

Александр, ожидали ли вы, что этот год будет действительно в нашей стране объявлен Годом мира и созидания? Звучали разные предложения, были разные флешмобы на этот счет. Главе государства что-то хотели предложить, но Александр Лукашенко сделал другой выбор.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Эта тема в конце года обсуждения вместе с молодежью, а ведь мы тоже интересовались у ребят, а как вы считаете, каким должен быть год, она всегда мобилизирует и молодежную аудиторию в том числе. Конечно, я не думал, что будут такие формулировки, но, безусловно, согласен. Потому что как никогда часто в последний год, особенно в последнюю половину ушедшего года, звучали пожелания о том, чтобы на нашей земле сохранялись мир, спокойствие, независимость. Вообще, чтобы мы продолжали жить, как жили. Вы знаете, из центральных событий прошлого года для меня во многом и для организации молодежной – это обращение главы государства к народу и Национальному собранию. И глава государства уже тогда подводил в своих вопросах: а готовы ли мы выйти из зоны комфорта. Наверняка, вы помните эти тезисы. И во многом где-то прогнозируя, как будет развиваться обстановка. Конечно, Год мира и созидания еще олицетворяет стремление нашего народа, нашего лидера, нашего Президента и нас с вами к тому, чтобы Беларусь не просто была островком безопасности, донором стабильности и транслировала это. На самом деле, это очень мощный идеологический инструмент – объявление очередного года какой-либо темой или каким-либо тезисом.