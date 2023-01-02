Героическое начало 2023-го: сержант-контрактник спас людей на пожаре в Жлобинском районе

Новости Беларуси. Первый день 2023 года стал вторым днем рождения для двух жителей Жлобинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сержант-контрактник в буквальном смысле вытянул из языков пламени их жизни.

В деревне Радуша 1 января Алексей Кушнер отправился поздравлять свою бабушку с Новым годом. По пути увидел, что горит жилой дом. В ту же минуту 21-летний военнослужащий бросился на помощь. Из горящего окна сержант контрактной службы вытащил хозяйку дома и ее гостя до прибытия пожарных.

Алексей Кушнер, заместитель командира взвода – начальник радиостанции 336-й реактивной артиллерийской бригады:

Я, когда бежал туда, как-то еще был какой-то страх, но, уже придя туда, были только мысли, как достать и не пострадать. Постараться что-то сделать, помочь людям. Сначала почувствовал что-то мягкое. Коснулся – и понял, что это рука чья-то. Я схватил, начал говорить, что кого-то схватил, начинаю подтаскивать руку. Рядом стояли еще мужчины – они тоже подхватили за руку, и мы вынесли женщину. Изначально отнесли немного от дома, посмотрели, дышит ли она, в сознании. Конечно, затуманено было, но она живая была. Мужчину начали тянуть, но он не вытягивался вообще никак. Начал ощупывать его дальше – у него голова попала под подоконник. Его оттолкнули обратно немного, перевернули и голову приподняли. И вынесли его тоже. Я думаю, на моем месте каждый офицер бы поступил также. Контрактник, любой военнослужащий сделал бы то же самое.

Алексей Третьяков, заместитель командира по идеологической работе 336-й реактивной артиллерийской бригады:

Я сам лично 9 лет отдал службе МЧС. До этого служил в районном отделе по МЧС. И когда мне поступила такая информация о героическом поступке моего военнослужащего, конечно, было очень радостно. За то, что в нашей бригаде, самой мощной бригаде в Вооруженных Силах, служат такие достойные военнослужащие. Тем более парень молодой, он после срочной службы в марте перешел на контракт. И сейчас продолжает службу на контракте в должности заместителя командира взвода. И я считаю, что он будет достойным подражания молодого пополнения, которое сейчас пришло в батальон управления. И вообще гордость для нашей бригады. Все-таки новый год, 2023 год, который Президент объявил Годом мира и созидания, такое хорошее начало. Я считаю, что достойный поступок не только гражданина, не только военнослужащего, но и как поступок настоящего мужчины.

В тот же вечер героический поступок военнослужащего отметил министр по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский в телефонном разговоре поблагодарил контрактника за спасение людей.