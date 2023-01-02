«Нужно научиться жить в ситуации непредсказуемости». Почему люди любят читать прогнозы?

Алена Сырова, СТВ: Тем не менее все любят прогнозы, все их читают, смотрят, особенно сейчас в наше непростое время. Объясните, пожалуйста, феномен. Почему, несмотря на то, что объективно никакие прогнозы не сбываются или сбываются как-то очень отдаленно, все равно человек в поиске?

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

Человек в поиске информации о том, что его ждет. Это естественно, мы хотим посчитать и не ушибиться, не упасть, не ошибиться. Но сейчас мир таков, что предсказать его невозможно. И нужно научиться жить в ситуации непредсказуемости или сингулярности. Вспомните 2 января 2022 года, если бы мы стояли здесь 2 января, кто из вас думал, что произойдут такие события? Например, что начнется специальная военная операция или что в Великобритании сменится три премьер-министра. Это невозможно было предсказать. И сейчас таких непредсказуемых событий все больше и больше. А то, что люди хотят предсказать будущее – это понятно. Это заложено в нашей психике. Даже младенец в утробе матери пытается предсказать будущее: в какой мир он выйдет?

Исходя из этих предсказаний по ощущениям мамы, которые им передаются, даже его тело строится особым образом. То есть нам это свойственно прогнозировать. Но с точки зрения психологии мы можем по-настоящему прогнозировать, но главное контролировать только то будущее, которое мы создаем сами. Есть зона контроля (то, что мы можем контролировать и изменить), а есть то, что нам не поддается. И сейчас многие пытаются контролировать, что произойдет в мире, или прогнозировать это, или как-то на это влиять. Единственное, на что мы можем повлиять – это на свою маленькую планету. Каждый на свою планету: свою семью, свою работу, круг своих друзей. Если улучшать жизнь здесь, делать ее немножко счастливее, комфортнее для своих близких, радостнее, позитивнее, то из этих маленьких планет, отдельных семей сложится целая страна. А из таких более счастливых стран сложится счастливый мир.