Андрей Лазуткин: «Россия начала по новой тактике выбивать украинскую систему ПВО. И это получилось довольно успешно»
Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
«Повода для благодушия не появилось». Какова сейчас обстановка на границах? Ответил Анатолий Булавко.
Алена Сырова, СТВ:
Глава государства объявил этот...
Кирилл Казаков, СТВ:
Год мира и созидания, а до этого сказал, что год будет счастливым и удачным. Собственно говоря, мы надеемся и на первое, и на второе, и на третье, и на четвертое. Но иногда очень хочется на все эти события посмотреть сквозь призму некого ироничного цинизма. Андрей, это твоя слава, ты обычно к фактам подходишь достаточно здраво. Мне интересно, зная то, о чем сейчас сказал Анатолий Анатольевич. Видя то, что происходило… У нас с тобой неделю назад интервью было. Как ты видишь этот год с геополитической точки зрения?
Андрей Лазуткин, политолог:
Скажем так, если хотите какие-то прогнозы, то мы немало общались, допустим, с некоторыми командирами батальонов ДНР. Что нам говорят люди? Что надо накапливать так называемую группировку прорыва. Если у России получится обучить до конца мобилизованных, у них еще большой резерв, 150 тысяч, они пока не вступили в бой. Вот когда эти силы поступят на фронт, у них появится возможность создать несколько ударных кулаков. Тогда будет совсем другая обстановка. Пока же ни Украина, ни Россия эти ударные группировки не накопила. Обе стороны сейчас к этому готовятся. Что будет дальше, мы пока не знаем. На уровне таких прогнозов мы в ближайшие месяцы это все увидим без каких-либо телевизионных передач. Что касается ПВО. Да, мы видели, что ракета к нам не просто так прилетела.
То есть, наконец-то Россия начала по новой тактике выбивать украинскую систему ПВО. И это получилось довольно успешно. Если так пойдет дальше, то, возможно, скоро уже к нам ничего и не прилетит с той стороны. Потому что, будем надеяться, что такие комплексы С-300 будут по крайней мере поражены. Знаете, это основа у них ПВО. В этом плане есть какой-то оптимизм даже, мне кажется. А что касается того, что у нас будет мир и созидание – у кого-то будет мир, у кого-то созидание. Чтобы хорошо поработать и каждый на своем посту, надо еще, чтобы нас защищали люди в погонах. Я думаю, что, по крайней мере, за свою сферу ответственности мы можем быть спокойны. Ну а уже что будет делать наша союзная группировка российско-белорусская – это такое совместное, скажем так, поле.
Кирилл Казаков:
Но нахождение в военном союзе с Россией нам дает, скажем так, хотя бы тот самый оптимизм, что мы под тем самым ядерным зонтиком.
Андрей Лазуткин:
Безусловно, наверное, еще прозвучат вопросы к нашим участникам, допустим, какое было событие самым ярким за прошлый год? Мне помнится, числа 28 февраля российские силы ядерного сдерживания перевели в особый режим готовности. Вот это было самое такое нервное событие за весь прошлый год. И потом все последующие 9 месяцев нас уже ничто не могло впечатлить так сильно, как то, что происходило тогда. И потом весь год проходил под таким вот вопросом: будет дальнейшая эскалация ядерная, не будет? И помните заявления, которые звучали со всех сторон. Вот это действительно было уже и страшно. Потому что одно дело, когда к нам прилетает С-300, а другое дело, если уже начинается что-то гораздо более страшное. Надеемся, что вот этого как раз и не будет. Говорили про цинизм, иронию… Ну, это случай серьезный, на самом деле. От того, что наши граждане будут за это переживать, обстановка мало поменяется. Это такие вещи, которые, знаете, как в шахматах. Есть сдерживание, есть стратегическое сдерживание. И в общем-то каждый эту работу делает постоянно. Просто не всегда это всплывает в публичное поле. И, может быть, не совсем это нужно подсвечивать.
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