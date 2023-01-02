Андрей Лазуткин: «Россия начала по новой тактике выбивать украинскую систему ПВО. И это получилось довольно успешно»

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года. «Повода для благодушия не появилось». Какова сейчас обстановка на границах? Ответил Анатолий Булавко. Алена Сырова, СТВ:

Глава государства объявил этот... Кирилл Казаков, СТВ:

Год мира и созидания, а до этого сказал, что год будет счастливым и удачным. Собственно говоря, мы надеемся и на первое, и на второе, и на третье, и на четвертое. Но иногда очень хочется на все эти события посмотреть сквозь призму некого ироничного цинизма. Андрей, это твоя слава, ты обычно к фактам подходишь достаточно здраво. Мне интересно, зная то, о чем сейчас сказал Анатолий Анатольевич. Видя то, что происходило… У нас с тобой неделю назад интервью было. Как ты видишь этот год с геополитической точки зрения?

Андрей Лазуткин, политолог:

Скажем так, если хотите какие-то прогнозы, то мы немало общались, допустим, с некоторыми командирами батальонов ДНР. Что нам говорят люди? Что надо накапливать так называемую группировку прорыва. Если у России получится обучить до конца мобилизованных, у них еще большой резерв, 150 тысяч, они пока не вступили в бой. Вот когда эти силы поступят на фронт, у них появится возможность создать несколько ударных кулаков. Тогда будет совсем другая обстановка. Пока же ни Украина, ни Россия эти ударные группировки не накопила. Обе стороны сейчас к этому готовятся. Что будет дальше, мы пока не знаем. На уровне таких прогнозов мы в ближайшие месяцы это все увидим без каких-либо телевизионных передач. Что касается ПВО. Да, мы видели, что ракета к нам не просто так прилетела. То есть, наконец-то Россия начала по новой тактике выбивать украинскую систему ПВО. И это получилось довольно успешно. Если так пойдет дальше, то, возможно, скоро уже к нам ничего и не прилетит с той стороны. Потому что, будем надеяться, что такие комплексы С-300 будут по крайней мере поражены. Знаете, это основа у них ПВО. В этом плане есть какой-то оптимизм даже, мне кажется. А что касается того, что у нас будет мир и созидание – у кого-то будет мир, у кого-то созидание. Чтобы хорошо поработать и каждый на своем посту, надо еще, чтобы нас защищали люди в погонах. Я думаю, что, по крайней мере, за свою сферу ответственности мы можем быть спокойны. Ну а уже что будет делать наша союзная группировка российско-белорусская – это такое совместное, скажем так, поле. Кирилл Казаков:

Но нахождение в военном союзе с Россией нам дает, скажем так, хотя бы тот самый оптимизм, что мы под тем самым ядерным зонтиком.