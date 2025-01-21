Впервые голосующие на выборах Президента получат в подарок брендированные футболки

«Твой голос первый»! В Витебске стартовала акция для впервые голосующих. Цель проекта – повышение электоральной активности среди тех, кто ранее в силу возраста не имел возможности принять участие в выборах.

К таким избирателям – особое внимание. На избирательных участках 18-летние белорусы получат памятные подарки, брендированные футболки. Приятный бонус не снижает градус серьезности участия в кампании. Организаторами проекта выступил Белорусский республиканский союз молодежи.

Олег Терешков, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ Витебска:

Выбор молодежи – это выбор будущего, в каком государстве будем жить, в какой безопасности будем жить, с каким комфортом будем проживать. Зависит это, конечно же, от выбора каждого гражданина Республики Беларусь.

Голосование молодежи – их первый большой вклад в судьбу страны, а он, судя по количеству ребят, будет весомым. В выборах Президента впервые проголосуют более 88 тысяч белорусов.

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