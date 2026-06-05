В Дубровенском районе возводят современный молочно-товарный комплекс

О том, что делается для того, чтобы держать высокую марку. Масштабный проект для агросектора Витебской области. Вывести животноводство в Дубровенском районе на принципиально новый уровень позволит современный молочно-товарный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство уже близится к завершению – работы выполнены на 96 %. Рядом с деревней Большое Бахово фактически рождается молочная фабрика будущего. Комплекс заменит технически устаревшую ферму 80-х годов и возьмет на себя основную нагрузку. Это будет производство замкнутого цикла: под одной крышей разместятся два коровника почти на 800 голов и доильный блок. Новые мощности позволят хозяйству «Правда-С» существенно увеличить дойное стадо.

Олег Макаревич, председатель Дубровенского райисполкома:

Данный объект позволит нам увеличить объемы производства приблизительно на 30 %, уйти от старых животноводческих помещений, но морально и физически устаревших. То есть в рамках выполнения поручения Президента до 30-го года все молочные животноводства, то есть дойное стадо, необходимо содержать в современных молочно-товарных комплексах.

На этом в Дубровенском районе останавливаться не собираются. В инвестпрограмму на текущий год вошло еще одно местное хозяйство – СПК имени Черняховского. Там до конца декабря тоже построят современную молочную фабрику. Дальше в планах – возведение еще двух таких крупных объектов.