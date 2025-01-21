Лукашенко: белорусы могут построить даже атомную бомбу, но надо вкладывать деньги туда, где мы умеем

Прошлый год для холдинга был весьма удачным. Экспорт вырос, сальдо положительное, и это при росте объема производства. То есть торгуют не складскими запасами, а техника к покупателям выезжает сразу из цехов. Растет даже добавленная стоимость на каждого работника. То есть люди не просто получают зарплату, а зарабатывают ее. Делать то, что умеем. Президент об этом повторяет для всех, кто не услышал, и тем, кто составляет инвестпрограммы.

21 января Минский автомобильный завод – флагманское предприятие белорусского машиностроения – посетил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня МАЗ – это не только знаменитые на весь мир грузовики, но и автобусы, и электробусы. Александр Лукашенко побывал на новом производстве пассажирской техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте будем делать то, что мы уже умеем делать на каком-то уровне. Но если у тебя есть определенная база, легче подниматься к высотам. Мы же не американцы, как тот Трамп заявил: мы обложим весь мир налогами, и пусть весь мир работает на американцев. Болтовня, не больше. Мы должны углубляться, мы должны совершенствовать то, что умеем, и вкладывать деньги в это.

Вот мы смотрели металл. Это из Молодечно, а это из Смоленска. Проблем нет, это наши люди в Смоленске работают с нами, хорошо работают. Ну, к примеру, можем мы у себя поставить какой-то станок и привозить этот профиль не из Смоленска, а из Могилева? Можем. Ну давайте профинансируем это мероприятие и эту программу реализуем. Смотришь, импортозамещение.

Поэтому собирать мы умеем. Конструкторы хорошие. Построить можем любую технику, даже космические аппараты, атомную бомбу. Вопрос в одном. Время и деньги. То есть надо вкладывать деньги туда, где мы умеем, соображаем, что-то делаем, и получить от этого хороший доход. Для Беларуси много не надо. У нас практически все есть. Автобусов нам много не надо, грузовых автомобилей тоже. Это значит, что больше половины нам придется продавать на внешних рынках. А это, дорогие мои, качество.