Премьер-министр Беларуси провел встречу с председателем Кабмина Кыргызстана

Кооперация в промышленности, АПК и запуск совместных торговых площадок. Широкий спектр тем обсуждается во время официального визита в Кыргызстан главы белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 5 июня Александр Турчин провел встречу с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызстана, а также принял участие в открытии двустороннего бизнес-форума. Кроме того, руководитель нашей делегации возложил венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке, где расположился мемориальный комплекс с уникальным сочетанием советского монументализма и национальной кыргызской символики.