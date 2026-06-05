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Премьер-министр Беларуси провел встречу с председателем Кабмина Кыргызстана

05 июня 2026 06:23
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Кооперация в промышленности, АПК и запуск совместных торговых площадок. Широкий спектр тем обсуждается во время официального визита в Кыргызстан главы белорусского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси провел встречу с председателем Кабмина Кыргызстана-2

Утром 5 июня Александр Турчин провел встречу с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызстана, а также принял участие в открытии двустороннего бизнес-форума. Кроме того, руководитель нашей делегации возложил венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке, где расположился мемориальный комплекс с уникальным сочетанием советского монументализма и национальной кыргызской символики.

# Александр Турчин # Беларусь-Кыргызстан

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