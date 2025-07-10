Новости по тегу #Влад Кобяков

«Я обожаю Витебск в принципе и обожаю Витебск во время «Славянского базара» в десять раз больше, потому что это атмосфера. Я ехал сейчас сюда и стоял в пробке. Но эта пробка приятная, потому что чувствуется, что все люди приехали сюда специально на концерты».
Контент из такой локации, безусловно, будет в трендах. Сегодня Дворец Независимости превратился в настоящую творческую площадку для 40 белорусских блогеров.
Город над Бугом – 10-я точка в маршруте большого проекта. В Бресте «Марафон единства» ждали и принимали со всей душой. Гости познакомились с историей города и его промышленным потенциалом.
В городе над Бугом шумно и весело. Пели сегодня и оперные артисты для учащихся музыкального колледжа, и эстрадные исполнители на производственных подмостках. Это не считая лекций, встреч, выставок и многочисленных мастер-классов.
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