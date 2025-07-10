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Новости по тегу #Влад Кобяков

Люди приехали за творчеством – блогер Влад Кобяков рассказал, почему любит «Славянский базар»
10 июля 2025 17:44

Люди приехали за творчеством – блогер Влад Кобяков рассказал, почему любит «Славянский базар»

«Могу показать часть истории своим подписчикам!» Белорусские блогеры посетили Дворец Независимости
29 января 2025 13:43

«Могу показать часть истории своим подписчикам!» Белорусские блогеры посетили Дворец Независимости

В любимом Бресте – только вместе! Чем запомнился «Марафон единства»?
22 декабря 2024 17:06

В любимом Бресте – только вместе! Чем запомнился «Марафон единства»?

Блогеры посетили одно из самых закрытых производств Беларуси! Брест принимает «Марафон единства»
20 декабря 2024 18:43

Блогеры посетили одно из самых закрытых производств Беларуси! Брест принимает «Марафон единства»

Витебск встречает участников и гостей «Славянского базара» – посмотрели, как подготовлены локации
09 июля 2024 18:31

Витебск встречает участников и гостей «Славянского базара» – посмотрели, как подготовлены локации

Встреча с блогерами-миллионниками, подарки и зрелищный хоккей. Почему стоит прийти на «Матч нового поколения» от «Динамо»?
17 ноября 2022 08:37

Встреча с блогерами-миллионниками, подарки и зрелищный хоккей. Почему стоит прийти на «Матч нового поколения» от «Динамо»?