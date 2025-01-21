Лукашенко подарил новый пригородный автобус детскому приюту Заводского района

Глава государства ознакомился с ходом реконструкции автобусного производства: посетил новый корпус по выпуску пассажирской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заводчане удивили первого не только своей государственной позицией, но даже подарком. Автобусом, не моделькой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за подарок. Я очень рад, что ты сделал выводы с того, что мне дарили в предыдущее время. Приеду, мне такую модельку подарят маленькую. Говорю, слушайте, ребята, ну... Столько для вас сделал, а вы мне подарили какую-то там модель. Целый автобус. И теперь свой личный пригородный автобус появится в социально-педагогическом центре с приютом Заводского района столицы. Александр Лукашенко:

Я не езжу на автобусе, поэтому пусть люди пользуются. Мы пообщались с главой администрации Заводского района, и вот как он прокомментировал такой жест Президента.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:

Глава государства в рамках посещения Минского автомобильного завода принял решение, чтобы передать автобус нашему социально-педагогическому центру с приютом Заводского района. Соответственно, мы эту миссию выполним. В ближайшее время автобус будет передан непосредственно хозяину социально-педагогического центра, руководителю. Он важен в части устройства быта, передвижения по территории города, доставки к местам в летние оздоровительные лагеря. Если планируется определенная программа по посещению музейных комплексов, иных социально-культурных объектов, то это действительно хороший подарок, который будет позволять нашим ребятам свободно передвигаться по городу. И в целом даже выезжать за город, чтобы интересно использовать и для дела проводить это время. Когда его привезут? Владимир Шибеко:

Сейчас мы занимаемся организационными вопросами для организации процесса передачи. Послезавтра он будет передан, конечно же, в хорошие, надежные руки, непосредственно директору социально-педагогического центра. От администрации Заводского района, от всех жителей нашего района хочется выразить слова благодарности главе государства за такое принятое важное для нас решение. Этот действительно достойный подарок, нужный, появится у нас в социально-педагогическом центре. Есть ли какая-то особенность в этом автобусе? Владимир Шибеко:

Это автобус определенной модели. Единственное, он отличается от того пассажирского транспорта, который передвигается по территории города, с учетом того, что он рассчитан на 30 посадочных мест, а если рассматривать передвижение еще и стоя сопровождающих лиц, то до 60 человек.