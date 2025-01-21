Всё пройдёт спокойно, угрозы исходят только от Запада. Генпрокурор досрочно проголосовал на выборах

Таким мнением Андрей Швед поделился с журналистами на участке для голосования. Поскольку сотрудники прокуратуры в основной день выборов будут на рабочих местах обеспечивать безопасность и правопорядок, большинство из них голосует досрочно. Генпрокурор не исключение.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Наша задача – обеспечить меры спокойствия на улице. В этой части мы совершенно уверены в том, что все будет достойно и в соответствии с законом. Вызовы и угрозы сегодня исходят только от стран Запада, от тех, кто за границей готовит террористов, вооружает их и вынашивает планы (об этом глава государства говорил) сорвать, но это у них не получится, избирательную кампанию. Либо каким-то образом попытаться дестабилизировать общественную обстановку. Уверяю вас, все необходимые меры приняты, все пройдет спокойно и достойно!

Генеральный прокурор досрочно проголосовал на избирательном участке, расположенном в минском Дворце художественной гимнастики.

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