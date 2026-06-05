В Гродно 5 июня стартует XV Республиканский фестиваль национальных культур
43 национальности, 20 подворий и 800 участников. Гродно сегодня, 5 июня, встречает праздник, которому нет аналогов в мире, юбилейный, XV Республиканский фестиваль национальных культур укрепляет дружбу и согласие между соседями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране сегодня мирно уживаются представители более сотни народностей. Участники форума в течение двух дней будут знакомить гостей со своими культурами и традициями. В этот раз фестиваль расширил географию: задействованы новые улицы, поскольку на прежних площадках масштабному карнавалу уже тесно.
Официальный старт праздника ожидается вечером – по историческому центру пройдет театрализованное шествие. До этого национальные объединения, которые впервые приехали на форум, высадят деревья на Аллее Дружбы. Также в городе развернутся тематические зоны регионов страны, концертные программы, презентации.
Ольга Богданович, главный режиссер XV Республиканского фестиваля национальных культур:
Традиционно у нас каждый фестиваль идет открытие какого-то знакового объекта. В этом году мы открываем символ города Гродно, мы открываем красивый социальный знак – это постамент, посвященный святому оленю – оленю святого Губерта. Впервые на фестивале мы покажем настоящий драматический спектакль. Он будет посвящен национальностям: это Пушкин – русский, это цыгане – рома, и это белорусская интерпретация.
Республиканский фестиваль национальных культур – это не только яркие концерты, мастер-классы, гастрономические площадки, но и особая атмосфера дружбы и единства всех национальностей, можно сказать, признание в любви Беларуси, которая стала для многих вторым домом.