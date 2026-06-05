В Гродно 5 июня стартует XV Республиканский фестиваль национальных культур

43 национальности, 20 подворий и 800 участников. Гродно сегодня, 5 июня, встречает праздник, которому нет аналогов в мире, юбилейный, XV Республиканский фестиваль национальных культур укрепляет дружбу и согласие между соседями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране сегодня мирно уживаются представители более сотни народностей. Участники форума в течение двух дней будут знакомить гостей со своими культурами и традициями. В этот раз фестиваль расширил географию: задействованы новые улицы, поскольку на прежних площадках масштабному карнавалу уже тесно.

Официальный старт праздника ожидается вечером – по историческому центру пройдет театрализованное шествие. До этого национальные объединения, которые впервые приехали на форум, высадят деревья на Аллее Дружбы. Также в городе развернутся тематические зоны регионов страны, концертные программы, презентации.