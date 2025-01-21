Лукашенко: в этом плане вы всегда у меня найдёте поддержку – на что Президент ориентирует заводчан?

21 января Минский автомобильный завод – флагманское предприятие белорусского машиностроения – посетил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня МАЗ – это не только знаменитые на весь мир грузовики, но и автобусы, и электробусы. Александр Лукашенко побывал на новом производстве пассажирской техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Блогеры и прочие – это небольшая для нас проблема. Это нормальные люди. Вот мы их сейчас приобщили к «Марафону единства». Смотрю, они мелькают в государственных ресурсах, на телевидении, радио. Нормальные люди. Они смотрят на ваш автобус и говорят: так это мы делаем? Такие блогеры, которые еще не знают, что мы делаем.

Поэтому я и создал выставочный центр. Вот мы его сейчас прощупаем, апробируем к 9 Мая, как и ваш завод откроем. Это я приехал посмотреть, насколько вы готовы работать. А к 80-летию Победы в войне. Ну, может, кто-то другой Президент, неважно, с удовольствием откроет этот завод. Когда у вас будет тут тысячу человек, шум, гам, когда у вас будет этот приятный лязг. Хотите в интернете, ну сидите там.

Тем более 50 % интернета – это же польза, может, и больше. Это же польза. Ну а в остальном разбирайтесь. В 2020 году мы прививку получили. Помните тут... Ну, у вас не так и не характерно было, а вот за забором у нас... И что бы с ними было? Сегодня только дай эту технику, а тогда мы готовы были остановить, закрыть предприятие. А сегодня спрос огромнейший. И куда я ни приеду, ну дайте нам эту «сороконожку», дайте МЗКТ.

Это даже россияне, которые хотели произвести подобную машину для перевозки ядерного оружия, не могут. И зачем? У нас же общий рынок, давайте делать вместе, и делаем. Надо делать тихо, спокойно. Не раскрывайте рот на чужое. Давайте делать свое. И в этом плане вы всегда у меня найдете поддержку.

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