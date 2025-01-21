Выборы-2025 – в Бресте ветеран Великой Отечественной войны проголосовал одним из первых

В стране началось досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится по 25 января включительно. Комиссии будут работать с полудня до 19 часов ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И так, ровно в 12 часов по всей стране открылись участки для голосования. Прежде – обязательная процедура опечатывания ящика для досрочного голосования.

Первым в бой и первым сделать свой выбор. 17-летним мальчишкой Анатолий Феофанов сражался за мир в боях под Архангельском. Ветеран Великой Отечественной войны не изменяет себе, в каждую электоральную кампанию приходит лично на избирательный участок. Даже в свои 98 лет.