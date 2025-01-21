Выборы-2025 – в Бресте ветеран Великой Отечественной войны проголосовал одним из первых

В стране началось досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится по 25 января включительно. Комиссии будут работать с полудня до 19 часов ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране началось досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится по 25 января включительно. Комиссии будут работать с полудня до 19 часов ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И так, ровно в 12 часов по всей стране открылись участки для голосования. Прежде – обязательная процедура опечатывания ящика для досрочного голосования.
Первым в бой и первым сделать свой выбор. 17-летним мальчишкой Анатолий Феофанов сражался за мир в боях под Архангельском. Ветеран Великой Отечественной войны не изменяет себе, в каждую электоральную кампанию приходит лично на избирательный участок. Даже в свои 98 лет.
Анатолий Феофанов, ветеран Великой Отечественной войны:
Я все время выполняю свой политический долг только на участке. Сколько выборов было, я никогда домой не приглашал. Только сам – это мой долг.
В Беларуси открыто 5 325 участков для голосования. Воспользоваться возможностью проголосовать досрочно могут все избиратели, включенные в списки. Получить бюллетень можно на основании паспорта, идентификационной карты или другого документа, подтверждающего личность. Процедура досрочного волеизъявления не нова, это не ноу-хау белорусского национального избирательного законодательства. Ею пользуются многие государства, основная цель – создать максимально комфортные условия для избирателя.