Прямой эфир

Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновлённой Конституции обсудили с молодёжью в Узде

13 января 2022 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Изменения, которые диктует время. Проект поправок и дополнений Конституции обсудили и с молодыми специалистами в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновлённой Конституции обсудили с молодёжью в Узде-1

Это педагоги, которых волнуют новые подходы к образованию, способы участия молодежи в жизни страны. Всего на встречу собралось 200 человек из семи районов области. Почетным гостем стал известный паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай. Он выступил с разъяснениями основных положений Конституции и ответил на вопросы.  

Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновлённой Конституции обсудили с молодёжью в Узде-4

Алексей Талай, паралимпиец:  
Больше всего волнует семья. Это наши национальные традиционные ценности. Второй момент – это, конечно же, в том числе, что волнует людей, это угроза национальной безопасности. Люди, которые имеют, например, двойное гражданство или вид на жительство, они не будут иметь возможность избираться президентом страны.  

Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновлённой Конституции обсудили с молодёжью в Узде-7

Татьяна Каханович, председатель Слуцкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:  
Для меня, как для профсоюзного лидера, очень важно, что наше государство остается социально ориентированным. Что сохраняются все социальные гарантии и поддержка разным категориям граждан. Впервые вносится социальная ответственность. То есть не только государство заботится о нас, но и мы должны вносить свой посильный вклад в развитие общества и государства.  

Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновлённой Конституции обсудили с молодёжью в Узде-10

Анна Мацкевич, учитель узденской районной гимназии:  
Для меня важно, что мы говорим о памяти, об истории Беларуси. Потому что для меня как для учителя, как для классного руководителя важно воспитание молодежи.  

Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновлённой Конституции обсудили с молодёжью в Узде-13

Александр Слуцкий, председатель Молодежного совета Минской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:  
Молодежи крайне важно принимать участие в диалоговых площадках, которые проходят по всей стране в рамках обсуждения новых положений нашей новой Конституции. Так как эта Конституция – это то, по чему мы будем жить, я думаю, многие-многие десятилетия.  

# Конституция # общество # Алексей Талай # Татьяна Каханович # Анна Мацкевич # Александр Слуцкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На дорогах Минской области из-за непогоды образовался гололёд
13 января 2022 17:05

На дорогах Минской области из-за непогоды образовался гололёд

«Проходит в очень таком большом накале». Депутат о том, какие предложения белорусы уже внесли в проект Конституции
13 января 2022 16:52

«Проходит в очень таком большом накале». Депутат о том, какие предложения белорусы уже внесли в проект Конституции

Затраты должны быть возмещены. Лукашенко высказался об ущербе, нанесённом в результате протестных акций в Беларуси
13 января 2022 16:50

Затраты должны быть возмещены. Лукашенко высказался об ущербе, нанесённом в результате протестных акций в Беларуси