Новые подходы к образованию, участие в жизни страны. Проект обновлённой Конституции обсудили с молодёжью в Узде

Новости Беларуси. Изменения, которые диктует время. Проект поправок и дополнений Конституции обсудили и с молодыми специалистами в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это педагоги, которых волнуют новые подходы к образованию, способы участия молодежи в жизни страны. Всего на встречу собралось 200 человек из семи районов области. Почетным гостем стал известный паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай. Он выступил с разъяснениями основных положений Конституции и ответил на вопросы.

Алексей Талай, паралимпиец:

Больше всего волнует семья. Это наши национальные традиционные ценности. Второй момент – это, конечно же, в том числе, что волнует людей, это угроза национальной безопасности. Люди, которые имеют, например, двойное гражданство или вид на жительство, они не будут иметь возможность избираться президентом страны.

Татьяна Каханович, председатель Слуцкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Для меня, как для профсоюзного лидера, очень важно, что наше государство остается социально ориентированным. Что сохраняются все социальные гарантии и поддержка разным категориям граждан. Впервые вносится социальная ответственность. То есть не только государство заботится о нас, но и мы должны вносить свой посильный вклад в развитие общества и государства.

Анна Мацкевич, учитель узденской районной гимназии:

Для меня важно, что мы говорим о памяти, об истории Беларуси. Потому что для меня как для учителя, как для классного руководителя важно воспитание молодежи.