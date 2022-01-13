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На дорогах Минской области из-за непогоды образовался гололёд

13 января 2022 17:05
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Новости Беларуси. Сложная обстановка на дорогах Минской области. Это связно с резким перепадом температур. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

На дорогах Минской области из-за непогоды образовался гололёд-1

При движении по скользкому покрытию стоит отказаться от резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Необходимо также учитывать, что автомобили рядом могут иметь плохой обзор из-за не очищенных от снега стекол. Сотрудники ГАИ напоминают и о безопасной скорости, а еще нужно быть предельно внимательным при движении на закруглениях дорог, перекрестках и подъездах к пешеходным переходам. При перевозке детей необходимо использовать автокресло.  

# Гололед # общество # Фотофакт

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