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В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю

01 декабря 2021 14:18
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Новости Беларуси. Рубрика «Сенат». Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю-1

Петр Орлов:
Белорусы никогда не отходили от принципов добрососедства и милосердия. Об этом в ходе встречи с руководством Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю-4

Спикер подчеркнула, что, как только ситуация на границе стала развиваться самым серьезным образом, Совет Республики взял на контроль вопросы обеспечения питания и создания нормальных условий для пребывания беженцев.  

Ханс Клюге о лагере беженцев: мы пообщались и узнали о потребностях, самое главное – санитарно-гигиенические условия. Читайте здесь.  

В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю-7

В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями отдельных европейских стран о якобы искусственном создании миграционного кризиса. Такое мнение белорусской стороны было озвучено в ходе Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, состоявшейся в режиме видеоконференции. В свою очередь члены парламентской делегации Беларуси проинформировали участников встречи о реальной ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.  

Сергей Рачков: «Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь». Подробнее – здесь.  

В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю-10

Дальнейшее укрепление Содружества Независимых Государств, расширение взаимодействия во всех возможных форматах и взаимная поддержка на международной арене. Об этом шла речь на онлайн-площадке международной парламентской конференции, посвященной взаимодействию систем здравоохранений стран СНГ.  

В своем выступлении спикер верхней палаты парламента подчеркнула результаты страны в деле достижения Целей устойчивого развития и рассказала о мерах, принятых на государственном уровне в условиях пандемии. Отметив, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в Беларуси было продолжено оказание плановой медицинской помощи. Затронули на встрече и вопросы миграционного кризиса.  

Наталья Кочанова: «Мы будем делать все, чтобы не бросить людей в беде. Но здесь нужны политические решения». Читайте здесь.  

В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю-13

Парламентариям необходимо оперативно реагировать на все недружественные выпады в отношении нашей страны и доводить до международного сообщества информацию об истинном положении вещей. Эту тему обсудили во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства. Депутаты и сенаторы также заслушали доклад вице-премьера Александра Субботина о состоянии дел в агропромышленном комплексе и работе по расширению географии экспорта продовольственных товаров.  

В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю-16

А уже на очередном заседании в Совете Республики сенаторы рассмотрели ряд законопроектов. В числе них ряд нововведений в закон «О дорожном движении». Так, вводится процедура выдачи международных водительских прав, а также единая база сведений о выданных медсправках о состоянии здоровья. Одобрили сенаторы и поправки в Уголовный кодекс в части публичных призывов к применению санкционной политики.  

Публичные призывы к применению санкционной политики. Сенаторы одобрили поправки в УК. Читайте здесь.  

Мы продолжаем следить за актуальными новостями Совета Республики.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Петр Орлов # Наталья Кочанова # Александр Субботин # Фотофакт

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