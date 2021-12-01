В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю

Новости Беларуси. Рубрика «Сенат». Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Орлов: Белорусы никогда не отходили от принципов добрососедства и милосердия. Об этом в ходе встречи с руководством Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Ханс Клюге о лагере беженцев: мы пообщались и узнали о потребностях, самое главное – санитарно-гигиенические условия. Читайте здесь .

Спикер подчеркнула, что, как только ситуация на границе стала развиваться самым серьезным образом, Совет Республики взял на контроль вопросы обеспечения питания и создания нормальных условий для пребывания беженцев.

Сергей Рачков: «Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь». Подробнее – здесь .

В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями отдельных европейских стран о якобы искусственном создании миграционного кризиса. Такое мнение белорусской стороны было озвучено в ходе Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, состоявшейся в режиме видеоконференции. В свою очередь члены парламентской делегации Беларуси проинформировали участников встречи о реальной ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Дальнейшее укрепление Содружества Независимых Государств, расширение взаимодействия во всех возможных форматах и взаимная поддержка на международной арене. Об этом шла речь на онлайн-площадке международной парламентской конференции, посвященной взаимодействию систем здравоохранений стран СНГ.

В своем выступлении спикер верхней палаты парламента подчеркнула результаты страны в деле достижения Целей устойчивого развития и рассказала о мерах, принятых на государственном уровне в условиях пандемии. Отметив, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в Беларуси было продолжено оказание плановой медицинской помощи. Затронули на встрече и вопросы миграционного кризиса.