В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями в создании кризиса. Важные заявления в парламенте за неделю

Новости Беларуси. Рубрика «Сенат». Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рубрика «Сенат». Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Орлов:
Белорусы никогда не отходили от принципов добрососедства и милосердия. Об этом в ходе встречи с руководством Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Спикер подчеркнула, что, как только ситуация на границе стала развиваться самым серьезным образом, Совет Республики взял на контроль вопросы обеспечения питания и создания нормальных условий для пребывания беженцев.
Ханс Клюге о лагере беженцев: мы пообщались и узнали о потребностях, самое главное – санитарно-гигиенические условия. Читайте здесь.
В Беларуси по-прежнему возмущены обвинениями отдельных европейских стран о якобы искусственном создании миграционного кризиса. Такое мнение белорусской стороны было озвучено в ходе Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, состоявшейся в режиме видеоконференции. В свою очередь члены парламентской делегации Беларуси проинформировали участников встречи о реальной ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Сергей Рачков: «Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь». Подробнее – здесь.
Дальнейшее укрепление Содружества Независимых Государств, расширение взаимодействия во всех возможных форматах и взаимная поддержка на международной арене. Об этом шла речь на онлайн-площадке международной парламентской конференции, посвященной взаимодействию систем здравоохранений стран СНГ.
В своем выступлении спикер верхней палаты парламента подчеркнула результаты страны в деле достижения Целей устойчивого развития и рассказала о мерах, принятых на государственном уровне в условиях пандемии. Отметив, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в Беларуси было продолжено оказание плановой медицинской помощи. Затронули на встрече и вопросы миграционного кризиса.
Наталья Кочанова: «Мы будем делать все, чтобы не бросить людей в беде. Но здесь нужны политические решения». Читайте здесь.
Парламентариям необходимо оперативно реагировать на все недружественные выпады в отношении нашей страны и доводить до международного сообщества информацию об истинном положении вещей. Эту тему обсудили во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства. Депутаты и сенаторы также заслушали доклад вице-премьера Александра Субботина о состоянии дел в агропромышленном комплексе и работе по расширению географии экспорта продовольственных товаров.
А уже на очередном заседании в Совете Республики сенаторы рассмотрели ряд законопроектов. В числе них ряд нововведений в закон «О дорожном движении». Так, вводится процедура выдачи международных водительских прав, а также единая база сведений о выданных медсправках о состоянии здоровья. Одобрили сенаторы и поправки в Уголовный кодекс в части публичных призывов к применению санкционной политики.
Публичные призывы к применению санкционной политики. Сенаторы одобрили поправки в УК. Читайте здесь.
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