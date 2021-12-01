Белорусский союз женщин: «В течение 2 дней обеспечим и мужское население беженцев тёплой обувью»

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ждать готовы не все. Увидев истинное лицо европейской демократии, испытав на себе прелести польского гостеприимства, многие возвращаются на родину.
Уже более трех недель белорусы оказывают поддержку попавшим в ловушку беженцам. С наступлением первых холодов люди особенно нуждаются в теплой одежде. В транспортно-логистический центр, где временно размещены иностранцы, поступило более 110 тонн гуманитарной помощи. 30 ноября здесь появился стационарный медицинский пункт.
Ирина Степаненко, руководитель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Все бытовые вопросы решаются на системной основе. Ежедневно мы осуществляем мониторинг проблем беженцев, которые находятся в транспортно-логистическом центре. Поддерживается температурный режим. В связи с похолоданием вчера дополнительно выдали каждому одеяла, практически все обеспечены теплой обувью. В течение двух дней обеспечим и мужское население беженцев теплой обувью. Сегодня продолжается работа бани. Работают волонтеры на системной основе, ежедневно порядка 20-25 человек.
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