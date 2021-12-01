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Белорусский союз женщин: «В течение 2 дней обеспечим и мужское население беженцев тёплой обувью»

01 декабря 2021 14:09
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Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются на границе у пункта пропуска «Брузги», рассчитывая на положительную реакцию Евросоюза в предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, ждать готовы не все. Увидев истинное лицо европейской демократии, испытав на себе прелести польского гостеприимства, многие возвращаются на родину.

Белорусский союз женщин: «В течение 2 дней обеспечим и мужское население беженцев тёплой обувью»-1

Уже более трех недель белорусы оказывают поддержку попавшим в ловушку беженцам. С наступлением первых холодов люди особенно нуждаются в теплой одежде. В транспортно-логистический центр, где временно размещены иностранцы, поступило более 110 тонн гуманитарной помощи. 30 ноября здесь появился стационарный медицинский пункт.

Белорусский союз женщин: «В течение 2 дней обеспечим и мужское население беженцев тёплой обувью»-4

Ирина Степаненко, руководитель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Все бытовые вопросы решаются на системной основе. Ежедневно мы осуществляем мониторинг проблем беженцев, которые находятся в транспортно-логистическом центре. Поддерживается температурный режим. В связи с похолоданием вчера дополнительно выдали каждому одеяла, практически все обеспечены теплой обувью. В течение двух дней обеспечим и мужское население беженцев теплой обувью. Сегодня продолжается работа бани. Работают волонтеры на системной основе, ежедневно порядка 20-25 человек.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ирина Степаненко # Сергей Шуманский # Фотофакт

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