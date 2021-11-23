Ханс Клюге о лагере беженцев: мы пообщались и узнали о потребностях, самое главное – санитарно-гигиенические условия

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Должен выразить слова признательности правительству Республики Беларусь за организацию беспрепятственного доступа на территорию логистического центра. Мы были в состоянии пообщаться абсолютно со всеми, узнать о потребностях, но не просто провести оценку потребностей, но и организовать доставку помощи. Мы с собой привезли товары первой необходимости, и послезавтра прибывает крупный груз с медицинскими наборами. И дальше мы будем оказывать всемирную помощь по запросу Министерства здравоохранения. И самое первоочередное, это конечно, санитарно-гигиенические условия. И меня заверили – господин Караник и госпожа Кочанова – что будет возможность принять душ, чтобы смогли соблюдать личную гигиену. Количество установленных туалетов на объекте увеличилось практически в два раза за то время, что мы там были. Поэтому определенные действия запланированы и определенные действия совершаются.

Кочанова о беженцах: питание, медицинская помощь, женщины, дети – все эти вопросы мы держим на контроле – читайте здесь.