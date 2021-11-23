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Ханс Клюге о лагере беженцев: мы пообщались и узнали о потребностях, самое главное – санитарно-гигиенические условия

23 ноября 2021 17:00
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Новости Беларуси. Минск инициирует внеочередное заседание исполкома ВОЗ по миграционной проблеме. Об этом сообщил Игорь Петришенко перед встречей с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Петришенко о беженцах: нам нужно оперативное принятие решений, чтобы лагерь не существовал длительное время – читайте здесь.  

Ханс Клюге о лагере беженцев: мы пообщались и узнали о потребностях, самое главное – санитарно-гигиенические условия-1

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:  
Должен выразить слова признательности правительству Республики Беларусь за организацию беспрепятственного доступа на территорию логистического центра. Мы были в состоянии пообщаться абсолютно со всеми, узнать о потребностях, но не просто провести оценку потребностей, но и организовать доставку помощи. Мы с собой привезли товары первой необходимости, и послезавтра прибывает крупный груз с медицинскими наборами. И дальше мы будем оказывать всемирную помощь по запросу Министерства здравоохранения. И самое первоочередное, это конечно, санитарно-гигиенические условия. И меня заверили – господин Караник и госпожа Кочанова  –  что будет возможность принять душ, чтобы смогли соблюдать личную гигиену. Количество установленных туалетов на объекте увеличилось практически в два раза за то время, что мы там были. Поэтому определенные действия запланированы и определенные действия совершаются.  

Кочанова о беженцах: питание, медицинская помощь, женщины, дети – все эти вопросы мы держим на контроле  – читайте здесь.   

Ханс Клюге о лагере беженцев: мы пообщались и узнали о потребностях, самое главное – санитарно-гигиенические условия-4

Миссия ВОЗ пообещала оказать поддержку медикаментами, международными пакетами с медпомощью и предметами гигиены. Пока же Беларусь в полной мере оказывает необходимую помощь беженцам, находящимся в логистическом центре на белорусско-польской границе. В круглосуточном режиме дежурят бригады скорой помощи. У людей есть возможность обратиться к медикам в гродненские больницы.  

Зашли даже в реанимацию. Ханс Клюге высоко оценил уровень оказания помощи беженцам в Беларуси – читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Игорь Петришенко # Ханс Клюге # Наталья Кочанова # Владимир Караник # Фотофакт

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