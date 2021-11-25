Наталья Кочанова: «Мы будем делать всё, чтобы не бросить людей в беде. Но здесь нужны политические решения»

Онлайн-форум проходил в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ при участии представителей ВОЗ. Стороны делились опытом, как в странах организован доступ к медуслугам в период пандемии. Спикер верхней палаты парламента обратила внимание, что по итогам последнего визита директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге дал высокую оценку белорусской системе здравоохранения, которая и в ситуации с беженцами показала свою эффективность. Наши врачи на границе оказывают помощь, обследуют людей, в случае необходимости назначают лечение в стационарах. Предложена и вакцинация. Повернуться к решению проблемы пора и Западу, подчеркнула спикер парламента.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Мы будем делать все, чтобы не бросить людей в беде. Но здесь нужны уже политические решения. Оказывая все необходимое для жизни этих людей, мы понимаем, что этот вопрос так не разрешится. Они хотят поехать к тому месту назначения, куда они стремились. Если беженцы захотят возвратиться на родину, мы готовы оказать содействие. Но люди говорят, что нацелены поехать туда, где находятся их родственники, куда их приглашали. Уже третью неделю они находятся в неопределенной ситуации, и, на мой взгляд, Западу уже пора повернуться к решению этой проблемы и решить этот конфликт.