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Как будет протекать заболевание, пока неизвестно. Главный санитарный врач Минска рассказала о новом штамме

01 декабря 2021 14:11
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Новости Беларуси. Минская молодежь стала активнее вакцинироваться против COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За последние две недели количество привитых студентов увеличилось примерно на 15 %.

Как будет протекать заболевание, пока неизвестно. Главный санитарный врач Минска рассказала о новом штамме-1

Всего от коронавируса уже вакцинировано более 36 % населения Минска. Это свыше 670 тысяч человек. В наличии российские и китайские препараты. Привиться можно в поликлиниках. Также пункты организованы в крупных торговых центрах, где можно защититься и от гриппа.

Как будет протекать заболевание, пока неизвестно. Главный санитарный врач Минска рассказала о новом штамме-4

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:
Те мероприятия, которые сейчас проводятся в городе по профилактике коронавирусной инфекции, доказали свою эффективность не только в Минске, но и в тех странах, где уже наблюдается и снижение, и отсутствие роста случаев заболевания. Сейчас появился еще один штамм – «омикрон». О том, как будет протекать заболевание у тех людей, у которых этот штамм будет выявлен, пока неизвестно. Потому что штамм мутирует, но те мероприятия профилактические, которые применялись в предыдущие волны, также эффективны.

Прививки позволят снизить риск распространения коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60 % населения.

# Коронавирус # общество # Светлана Ермак # Фотофакт

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