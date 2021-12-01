Как будет протекать заболевание, пока неизвестно. Главный санитарный врач Минска рассказала о новом штамме

Всего от коронавируса уже вакцинировано более 36 % населения Минска. Это свыше 670 тысяч человек. В наличии российские и китайские препараты. Привиться можно в поликлиниках. Также пункты организованы в крупных торговых центрах, где можно защититься и от гриппа.

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:

Те мероприятия, которые сейчас проводятся в городе по профилактике коронавирусной инфекции, доказали свою эффективность не только в Минске, но и в тех странах, где уже наблюдается и снижение, и отсутствие роста случаев заболевания. Сейчас появился еще один штамм – «омикрон». О том, как будет протекать заболевание у тех людей, у которых этот штамм будет выявлен, пока неизвестно. Потому что штамм мутирует, но те мероприятия профилактические, которые применялись в предыдущие волны, также эффективны.

Прививки позволят снизить риск распространения коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60 % населения.