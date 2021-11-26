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Сергей Рачков: «Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь»

26 ноября 2021 14:30
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Новости Беларуси. В Беларуси возмущены обвинениями в наш адрес в создании миграционного кризиса. Это отметила 26 ноября Наталья Кочанова во время 53-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Совета Республики проинформировала участников встречи о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

Сергей Рачков: «Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь»-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я уверен, что Европейскому союзу необходимо искать развязку во взаимодействии с главой белорусского государства. И эта развязка, уверен, есть, возможности найти пути решения этой проблемы. Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь, которая полностью выполняет международное право, гуманитарное право, оказывает помощь обездоленным людям.

Сергей Рачков: «Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь»-4

Парламентарии приняли совместное заявление МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро ВОЗ «О мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии». В нем предлагаются универсальные меры и гарантии для трудящихся-мигрантов в области соцзащиты и здравоохранения.

Кочанова на заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ: содержание мигрантов сегодня весьма актуально – читайте далее.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Рачков # Наталья Кочанова # Фотофакт

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