Сергей Рачков: «Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь»

Новости Беларуси. В Беларуси возмущены обвинениями в наш адрес в создании миграционного кризиса. Это отметила 26 ноября Наталья Кочанова во время 53-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Совета Республики проинформировала участников встречи о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я уверен, что Европейскому союзу необходимо искать развязку во взаимодействии с главой белорусского государства. И эта развязка, уверен, есть, возможности найти пути решения этой проблемы. Необходимо действовать, а не говорить о каких-то новых санкциях в отношении Республики Беларусь, которая полностью выполняет международное право, гуманитарное право, оказывает помощь обездоленным людям.
Парламентарии приняли совместное заявление МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро ВОЗ «О мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии». В нем предлагаются универсальные меры и гарантии для трудящихся-мигрантов в области соцзащиты и здравоохранения.
Кочанова на заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ: содержание мигрантов сегодня весьма актуально – читайте далее.