«Волнуются наши люди за санкции и продвижение нашей техники за рубеж». О чём 1 декабря говорили на МАЗе?

Как результат, Беларусь вошла в топ-50 стран по индексу развития молодежи, опередив Россию и Казахстан. Такие данные привел заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на выездном заседании коллегии по молодежной политике, которое прошло 1 декабря на Минском автомобильном заводе.

Также собравшиеся посетили Минский автомеханический колледж, где ознакомились с программой подготовки молодых специалистов и материально-техническим оснащением учебных классов и мастерских. После чего состоялась диалоговая площадка с работниками предприятия.

Евгения Чудол, заместитель начальника отдела финансовых служб: Такого плана открытый диалог – это отличная площадка для молодежи задать интересующие вопросы напрямую представителям руководства как нашего предприятия, так и нашей страны. Значительная часть молодежи получает образование за счет собственных средств, и в дальнейшем они не могут трудоустроиться. Статус молодого специалиста позволит получить им как минимум первое место работы, а также различные гарантии, права, которые связаны с получением данного права.

Юрий Мойсюк, ведущий специалист Департамента социального развития:

Подрастает поколение. Им надо не только черпать из интернета информацию, но и лично узнавать из первых уст информацию, задавать вопросы, решать важные проблемы. Самый глобальный вопрос сегодня у молодежи – это жилье. Волнуются наши люди за санкции и продвижение нашей техники за рубеж.

Как отметил Игорь Сергеенко, неслучайно выездная коллегия проводится на базе МАЗа – одного из ведущих предприятий страны. Здесь трудятся более 2 500 работников в возрасте до 31 года, что составляет около 16 % от общей численности работающих.