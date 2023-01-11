«В 2023 году эта важная работа продолжится». Будут ли ещё привозить детей из Украины в Беларусь?

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Конечно. Крайний день, когда мне вручили награду от главы Горловки… Я где-то писал об этом. Я держу эту награду, смотрю на этих детей, и плакать хочется. И печаль огромная, что они от нас уезжают, и где-то радость, что ничего, мы победим, я же мотиватор, мне надо зарядить. В общем, мы сделали большую работу. И я рад сообщить: Донбасс, Луганск, Донецк, Запорожье (у нас в планах и туда в детские дома приехать), мы проговорили вчера с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, государственным секретарем Союзного государства, который подтвердил и сказал, что в 2023 году эта важная работа продолжится. Есть определенный бюджет и поддержка. И мы будем этом году так же стараться привезти на территорию Республики Беларусь на отдых как можно больше детей. Дорогие, мы будем стараться делать все возможное, и с божьей помощью у нас все получится.

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