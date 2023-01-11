«Командир должен брать всё на себя». На Гожском полигоне проходят плановые учения танкистов

Новости Беларуси. Оттачивание мастерства обороноспособности. Гожский полигон стал эпицентром планового учения танкового батальона 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Навыки стрельбы как днем, так и ночью, вождение танков, слаженное взаимодействие команды – такой опыт должны приобрести военнослужащие в ходе маневров. Они рассчитаны на три дня. По плану экипажи проходят ряд испытаний: залпом из танкового орудия необходимо попасть в цель на расстоянии в полтора километра, а выстрелом из пулемета поразить мишень на удалении в 800 метров. Финалом учения станет стрельба управляемыми ракетами. Современное оснащение танка позволяет поражать как движущиеся объекты, так и воздушные цели, например, вертолеты.

Дмитрий Урбан, старший механик-водитель 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Подготовлены отлично, конечно, каждый экипаж по-разному, все зависит от слаженности экипажа и от руководства. Конечно, от командира танка. То есть командир танка должен брать все на себя, всю эту боевую выручку.

Павел Козячий, командир танковой роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Оценочные показатели, время на выполнение упражнения – всего 7 минут. Но они справляются и раньше, все зависит от поражения мишени. Если ты раньше поразил, то у тебя есть времени больше на другие мишени. В целом они так выполняют порядка 6,5 минуты. У них все хорошо. Вкладываются – и все у них получается. Это радует.