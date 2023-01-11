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«Командир должен брать всё на себя». На Гожском полигоне проходят плановые учения танкистов

11 января 2023 18:30
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Новости Беларуси. Оттачивание мастерства обороноспособности. Гожский полигон стал эпицентром планового учения танкового батальона 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Командир должен брать всё на себя». На Гожском полигоне проходят плановые учения танкистов-1

Навыки стрельбы как днем, так и ночью, вождение танков, слаженное взаимодействие команды – такой опыт должны приобрести военнослужащие в ходе маневров. Они рассчитаны на три дня. По плану экипажи проходят ряд испытаний: залпом из танкового орудия необходимо попасть в цель на расстоянии в полтора километра, а выстрелом из пулемета поразить мишень на удалении в 800 метров. Финалом учения станет стрельба управляемыми ракетами. Современное оснащение танка позволяет поражать как движущиеся объекты, так и воздушные цели, например, вертолеты.

«Командир должен брать всё на себя». На Гожском полигоне проходят плановые учения танкистов-4

Дмитрий Урбан, старший механик-водитель 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Подготовлены отлично, конечно, каждый экипаж по-разному, все зависит от слаженности экипажа и от руководства. Конечно, от командира танка. То есть командир танка должен брать все на себя, всю эту боевую выручку.

«Командир должен брать всё на себя». На Гожском полигоне проходят плановые учения танкистов-7

Павел Козячий, командир танковой роты 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Оценочные показатели, время на выполнение упражнения – всего 7 минут. Но они справляются и раньше, все зависит от поражения мишени. Если ты раньше поразил, то у тебя есть времени больше на другие мишени. В целом они так выполняют порядка 6,5 минуты. У них все хорошо. Вкладываются – и все у них получается. Это радует.

«Командир должен брать всё на себя». На Гожском полигоне проходят плановые учения танкистов-10

Уже с 16 января развернется совместное с Россией летно-тактическое учение. Военные из региональной группировки войск планируют задействовать все аэродромы и полигоны Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В Минобороны подчеркивают: учение не направлено против третьих стран.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Урбан # Павел Козячий # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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