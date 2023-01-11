Алексей Талай: Польша – это первая Украина, силу которой направляли против других славян

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Нашими дедами, прадедами проделана действительно титаническая работа по восстановлению нашего отечества, что касается и ВОВ, так и сейчас. Мы видим, что ничего не меняется. Ты упомянул про Польшу. Если так посмотреть, порассуждать, может быть, та самая Польша является той первой Украиной, которая из родного славянского народа сделали силу-кулак, которую направляли против других славян, которых они не считают братьями. Наш народ под этим давлением только закалялся. И сегодня мы, сделав выводы, где-то работу над ошибками, только усилимся. Сегодня вопрос в чем? Как нам это все передать подрастающему поколению? Как нам это зафиксировать, чтобы на долгосрочную перспективу наш народ и дальше смог стоять, сражаться за свою землю светлую. Дай бог, конечно, всем нам продлить свой род светлый. Над этим мы должны сегодня думать и размышлять. Это очень важная задача. Ведь мы понимаем, что враг не остановится ни перед чем.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Там убивают мирных жителей». Что поразило немецкую журналистку, когда она приехала в Донецк?

«Не очень много знаю о вашей стране». Немецкая журналистка рассказала, что хочет приехать в Беларусь

«Белорусам дадут возможность построить эти портовые мощности». О чем договорился Лукашенко с Путиным?