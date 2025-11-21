Увидят Президента за рулём – разбегутся! Лукашенко напомнил о создании белорусского электрокара

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема с отечественным электрокаром, конечно, хайповая и дискуссионная. Так совпало, что в зале сегодня много причастных к реализации этой задумки. Но парадокс в том, и Президент акцентирует на этом внимание, что в свое время ее реализацию инициировали отнюдь не в НАН.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Критика в части электрического автомобиля в какой-то степени, процентов 50-60, наверное, относится ко мне. Моя была идея взять популярный на то время Coolray и сделать из него электрический автомобиль. И он получился, Александр Григорьевич. Он получился, он есть, он прошел испытания. Его надо ставить на производство, но обратно же, те компетенции или те узлы, которые нужно изготавливать, они разработаны нашими академиками, но требуют других технологий, которых пока в Республике Беларусь нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты говоришь, что несколько штук сделали.

– Пять штук.

– Хорошо. Завтра поставь мне у ворот, я проеду, посмотрю. Этот говорит: не сделал. Ты говоришь: сделал. Где они?

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Они есть, прототипы, то есть.

– Рисунки?

– Нет, они в живом экземпляре, просто выглядят, как Coolray, стоят, как «Роллс-Ройс», а едет, как «Жигули».

– Короче, если я выйду и увидят, что Президент за рулем едет этой машиной, люди разбегутся.

– Не разбегутся, он выглядит, как обычный Coolray, даже едет.

Читайте также:

Электромобиль не обещаем, но можем быть полезными для реального сектора экономики – Караник о развитии НАН

После событий 2020 года народ перестал клеймить позором военных и милицию – Лукашенко

Лукашенко: без науки быстрого развития не будет – мы отстанем, и нас затопчут