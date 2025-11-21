Коллективный тренд – почему группа Cosa Nostra ввела в песни танцевальные движения, объяснила солистка

Миллионы просмотров и тысячи флешмобов. Они вернулись – Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, Олег Газманов. Имена, под которые вся страна танцевала в 90-е, снова штурмуют TikTok и чарты. Почему нас снова тянет в прошлое, кто превращает старые хиты в новые вирусы и что скрывается за этими челленджами? О том, кто и зачем запускает ностальгию в тренд, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Лайки и новые подписчики – о вирусных видео поговорили с начальником медиацентра Военной академии

Юрий Святокум, ведущий:

Вы не первый год на сцене. Случайные движения, случайный танец превращается в коллективный тренд. Что вы чувствуете? Вам подражают вообще?