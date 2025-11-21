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Коллективный тренд – почему группа Cosa Nostra ввела в песни танцевальные движения, объяснила солистка

21 ноября 2025 17:12
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Миллионы просмотров и тысячи флешмобов. Они вернулись – Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, Олег Газманов. Имена, под которые вся страна танцевала в 90-е, снова штурмуют TikTok и чарты. Почему нас снова тянет в прошлое, кто превращает старые хиты в новые вирусы и что скрывается за этими челленджами? О том, кто и зачем запускает ностальгию в тренд, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

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Юрий Святокум, ведущий:
Вы не первый год на сцене. Случайные движения, случайный танец превращается в коллективный тренд. Что вы чувствуете? Вам подражают вообще?

Коллективный тренд – почему группа Cosa Nostra ввела в песни танцевальные движения, объяснила солистка-2

Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra:
Мы не так давно группой ввели в какие-то свои песни движения. Людям нравится. Когда они увидели один раз, на следующий концерт приходят и ждут. Поэтому мне кажется, тренды, движения позволяют песням как-то приобрести – не просто мы классно, хорошо поем, играем, а такие интересные. С юмором можем подходить к своим каким-то композициям.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Радмила Рыбакова # Белорусские исполнители

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