Электромобиль не обещаем, но можем быть полезными для реального сектора экономики – Караник о развитии НАН
До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дальнейшее развитие Национальной академии наук Владимир Караник видит и не без стимулов для научного сообщества, конечно. К теме финансирования не раз возвращались сегодня, но с четким пониманием, где структура может быть эффективной, а где – нет. Обманывать самих себя больше смысла нет.
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Для адекватного реагирования на вызовы и угрозы предлагается: для решения кадровых вопросов необходимо обеспечить стимулирование притока молодых ученых, а главное – стимулировать повышение их квалификаций, рост результативности аспирантуры и докторантуры.
В этой связи предлагается рассмотреть возможность установления стимулирующих надбавок за научные степени, хотя бы на уровне стипендии в аспирантуре и докторантуре. С целью ухода, как вы требуете, от уравниловки и недопущения превращения данной доплаты из стимулирующей в формальный способ простого повышения зарплаты предлагается разработать четкие критерии.
Например, установить данную набавку только для работников, непосредственно выполняющих исследования и разработки в аккредитованных научных организациях, тех, кто должен двигать науку. Для стимулирования профессорско-преподавательского состава, в частности научных руководителей диссертационных исследований, возможным основанием для ведения стимулирующей надбавки сроком на 3 года будет успешная защита в установленные сроки диссертации аспирантов.
Подготовил кадры, в установленные сроки защитились, без всяких вопросов прошли экспертизу ВАК, есть научная новизна – значит, можешь претендовать на надбавку. Предлагается ввести механизм базового финансирования. Сразу предупреждаю, что этот механизм предлагается ввести в рамках утвержденного проекта бюджета на следующий год без дополнительного привлечения финансирования на Академию наук.
Владимир Караник:
Ввести механизм базового финансирования – это позволит выделить целевые расходы на обеспечение текущей деятельности и поддержание основных средств в должном состоянии, а также гарантировать их планомерное обновление. Кроме того, отделить финансирование исследований от накладных расходов на содержание административно-управленческого персонала, а также в содержании хозяйственной инфраструктуры. Требуется четкое определение приоритетов развития научной сферы.
Фундаментальные условия для этого созданы указом Президент Республики Беларусь от 1 апреля 2025 года № 135. Единые приоритеты по пяти крупным направлениям отвечают мировым трендам и обеспечивают концентрацию отечественных исследований и разработок на важнейших направлениях научной деятельности. Мы ставим перед собой задачи по наращиванию имеющихся научных компетенций и приобретению новых.
В частности, в интересах промышленности предлагаем развитие лазерных, оптических и оптоэлектронных технологий, СВЧ-электроники мехатронных систем, также продолжить создавать новейшие композиты и продолжить работу над новыми материалами. Мы не обещаем сделать отечественный легковой электромобиль, но в этих направлениях у нас есть компетенции, и мы можем действительно быть полезными для реального сектора экономики.
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