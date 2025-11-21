Электромобиль не обещаем, но можем быть полезными для реального сектора экономики – Караник о развитии НАН

До 1 января Президент ожидает предметные, детальные и согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы в Беларуси. Этот дедлайн прозвучал 21 ноября на масштабной встрече главы государства с учеными и руководством Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальнейшее развитие Национальной академии наук Владимир Караник видит и не без стимулов для научного сообщества, конечно. К теме финансирования не раз возвращались сегодня, но с четким пониманием, где структура может быть эффективной, а где – нет. Обманывать самих себя больше смысла нет.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Для адекватного реагирования на вызовы и угрозы предлагается: для решения кадровых вопросов необходимо обеспечить стимулирование притока молодых ученых, а главное – стимулировать повышение их квалификаций, рост результативности аспирантуры и докторантуры.

В этой связи предлагается рассмотреть возможность установления стимулирующих надбавок за научные степени, хотя бы на уровне стипендии в аспирантуре и докторантуре. С целью ухода, как вы требуете, от уравниловки и недопущения превращения данной доплаты из стимулирующей в формальный способ простого повышения зарплаты предлагается разработать четкие критерии.

Например, установить данную набавку только для работников, непосредственно выполняющих исследования и разработки в аккредитованных научных организациях, тех, кто должен двигать науку. Для стимулирования профессорско-преподавательского состава, в частности научных руководителей диссертационных исследований, возможным основанием для ведения стимулирующей надбавки сроком на 3 года будет успешная защита в установленные сроки диссертации аспирантов.

Подготовил кадры, в установленные сроки защитились, без всяких вопросов прошли экспертизу ВАК, есть научная новизна – значит, можешь претендовать на надбавку. Предлагается ввести механизм базового финансирования. Сразу предупреждаю, что этот механизм предлагается ввести в рамках утвержденного проекта бюджета на следующий год без дополнительного привлечения финансирования на Академию наук.