Рост товарооборота Минска и Мурманской области за 9 месяцев достиг почти 90%

Торгово-экономическое сотрудничество, поставки техники, а также взаимодействие в сфере культуры и туризма. Сотрудничество Беларуси и России обсудили на заседании рабочей группы в Мурманске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные точки роста – поставки белорусской спецтехники для горнодобывающей отрасли Заполярья и обновление городского транспорта Мурманска. Один из ключевых и перспективных проектов – создание морского терминала для отправки белорусских грузов. Это позволит открыть для Минска прямой выход к арктическим морским путям. Также стороны планируют увеличить взаимный туристический поток. Этому способствует прямое авиасообщение между Минском и Мурманском.

Александр Комендант, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

У нас сегодня есть взаимный интерес. Мы готовы продавать то, что востребовано горнодобывающими предприятиями в Мурманской области. У нас уже есть заделы на следующий год. Видим, что и троллейбусы, и МАЗы наши катаются по Мурманску. Безусловно, мы готовы сегодня обсуждать дальнейшее обновление транспортных средств для нужд жителей Мурманска.