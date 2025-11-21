Рост товарооборота Минска и Мурманской области за 9 месяцев достиг почти 90%

Торгово-экономическое сотрудничество, поставки техники, а также взаимодействие в сфере культуры и туризма. Сотрудничество Беларуси и России обсудили на заседании рабочей группы в Мурманске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торгово-экономическое сотрудничество, поставки техники, а также взаимодействие в сфере культуры и туризма. Сотрудничество Беларуси и России обсудили на заседании рабочей группы в Мурманске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Основные точки роста – поставки белорусской спецтехники для горнодобывающей отрасли Заполярья и обновление городского транспорта Мурманска. Один из ключевых и перспективных проектов – создание морского терминала для отправки белорусских грузов.
Это позволит открыть для Минска прямой выход к арктическим морским путям. Также стороны планируют увеличить взаимный туристический поток. Этому способствует прямое авиасообщение между Минском и Мурманском.
Александр Комендант, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
У нас сегодня есть взаимный интерес. Мы готовы продавать то, что востребовано горнодобывающими предприятиями в Мурманской области. У нас уже есть заделы на следующий год. Видим, что и троллейбусы, и МАЗы наши катаются по Мурманску. Безусловно, мы готовы сегодня обсуждать дальнейшее обновление транспортных средств для нужд жителей Мурманска.
Светлана Панфилова, заместитель Губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области (Россия):
Коллеги вчера посетили горнопромышленную конференцию, которая проходила в Кировске. Им удалось побывать на производстве, посмотреть, где работает эта техника, как она обслуживается и какие есть у наших горнопромышленных предприятий запросы на будущее, как сервис улучшить, как улучшить товар, который они поставляют.
Динамику сотрудничества подтверждает и статистика товарооборота: в 2024 году его рост составил 102 %, а за 9 месяцев 2025 года уже достиг почти 90 %.