Глазьев: выполнена практически половина всех задач Договора о Союзном государстве
Как обстоят дела в белорусско-российской интеграционной двойке 26 февраля обсуждали в Москве. В Кремле прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ежегодная политическая ревизия союзных отношений. И всякий раз непременно с поправкой на новые мировые обстоятельства. В экономике тандем Минска и Москвы демонстрирует высокую планку – товарооборот по итогам года составил около 55 миллиардов долларов.
Отдельный пласт союзной повестки – геополитический расклад: как будем совместно реагировать на внешние вызовы, значение ракетного комплекса «Орешник» в этой ситуации, Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства – все это сегодня в поле зрения двух Президентов, которые, кстати, до начала заседания тет-а-тет общались около часа.
Важнейший тезис нашего Президента: без понимания истинных целей – к успеху не прийти. Как и без должной подготовки. В Союзном государстве это знают, потому рабочее заседание прошло оперативно.
Владимир Путин, Президент России:
Я бы хотел поблагодарить нашего председателя – Александр Григорьевич, вас – за работу и всех коллег за то, что было сделано до нашей сегодняшней встречи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прошу членов Высшего госсовета, правительств, парламентов, постоянного комитета взять на серьезный контроль выполнение принятых поручений с максимальной личной вовлеченностью.
По итогам все семь пунктов повестки были одобрены Высшим госсоветом. Как и поручил Александр Лукашенко, Сергей Глазьев подробно проинформировал журналистов о том, что скрывается за каждым пунктом повестки.
Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства:
Реализация Договора о Союзном государстве. Выполнена практически половина всех задач этого договора. И нет сомнений, что до конца года будут выполнены и остальные. Очень важно, что дано поручение по разработке основных направлений реализации Договора о Союзном государстве на следующую трехлетку, 2027–2029 годы.
Мы рассчитываем, что уровень интеграции, уровень согласованности наших политик во всех сферах, а также совместное сотрудничество не только в экономике, но и в научно-технической сфере, в социальной, культурной политике получит новый импульс. Как сказал Александр Григорьевич, открывается новый этап по развитию нашей интеграции.
Тем временем начался рабочий обед, а после в программе продолжение начатого тет-а-тет разговора. Наверняка, и даже скорее всего, речь там не только о впечатлениях от ВГС, а о глобальной повестке и контексте, в котором сегодня живут два государства, объединенных одним союзным.