Глазьев: выполнена практически половина всех задач Договора о Союзном государстве

Как обстоят дела в белорусско-российской интеграционной двойке 26 февраля обсуждали в Москве. В Кремле прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ежегодная политическая ревизия союзных отношений. И всякий раз непременно с поправкой на новые мировые обстоятельства. В экономике тандем Минска и Москвы демонстрирует высокую планку – товарооборот по итогам года составил около 55 миллиардов долларов.

Отдельный пласт союзной повестки – геополитический расклад: как будем совместно реагировать на внешние вызовы, значение ракетного комплекса «Орешник» в этой ситуации, Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства – все это сегодня в поле зрения двух Президентов, которые, кстати, до начала заседания тет-а-тет общались около часа.