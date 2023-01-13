«Усилили свою оборонную безопасность». Политолог о поставках новых систем ПВО в Беларусь

Новости Беларуси. Под надежной защитой. Белорусская армия 13 января получила современный зенитно-ракетный комплекс, произведенный в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тор» – настоящий бастион в системе ПВО. Поставка техники осуществлена исходя из союзных договоренностей. Накануне глава государства провел расширенное совещание, на котором обсуждались итоги выполнения 28 интеграционных карт. Не все еще реализовано, но есть много положительных моментов. Впервые в балансе торговых отношений с главным партнером положительное сальдо. Развитие темы в материале Евгения Пустового. «Очевидный рост инвестиций из России». Какую экономическую выгоду дает Беларуси Союзное государство?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Чистое небо над Беларусью теперь будет обеспечивать в том числе и батарея нового зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2К». Каждая цифра и буква в названии – это новые возможности у стражей неба. Современная техника поступила на боевое дежурство в лучшую часть по итогам учебного года. В бригаде торжество. Семьи военных и гости. Среди них и мой коллега Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:

Добро должно быть с кулаками.

Добро суровым быть должно,

чтобы летела шерсть клоками

со всех, кто лезет на добро. «Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нем говорят специалисты?

Это плановая и далеко не последняя поставка вооружения от союзников. Белорусская армия модернизируется. О военном сотрудничестве между Минском и Москвой много говорят, часто критикуют, еще чаще строят конспирологические версии. Но реальность в том, что плечо друга очень важно чувствовать, особенно сейчас, когда «абрамсов» вдоль наших западных границ скоро будет больше, чем легковушек у жителей польско-литовского приграничья.

Петр Петровский, политический аналитик:

Мы усилили свою оборонную безопасность. Развернули на фоне милитаризации стран НАТО и проведения специальной военной операции в Украине объединенную группировку войск. Усилили систему ПВО Республики Беларусь такими силами, комплексами, как «Тор», как С-400, как «Искандер». Тем самым модернизировали белорусскую армию. Для нас Союзное государство – это вопрос реализации суверенитета и независимости Республики Беларусь в ситуации нового передела мира. Это наш геополитический цивилизационный выбор.