Курс на инновации и устойчивое развитие! В Минске обсуждают развитие национальной экономики

Курс на инновации и устойчивое развитие. Перед экономикой Беларуси стоит задача – полной цифровизации, а также переход на новые технологические уклады. Концептуальные подходы и практические механизмы реализации задач устойчивого развития в новом пятилетии обсуждают сегодня, 23 октября, в Минске на Международной научной конференции. Беларусь формирует новую архитектуру управления социально-экономическим развитием. В основе стратегии – четкий фокус на целях, максимальная мобилизация и эффективное использование ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако рассматривать национальную экономику невозможно в отрыве от внешнего контура. Минск делает ставку на расширение взаимодействия в ЕАЭС и СНГ, сотрудничество с дружественными странами, в том числе из блоков ШОС и БРИКС. Какими проектами должна наполняться двусторонняя и интеграционная повестка – об этом в том числе говорят участники конференции.

Иван Вежновец, первый заместитель министра экономики Беларуси:

У нас выстроена система прогнозирования, у нас уже разработана Национальная стратегия устойчивого развития до 2040 года. Сейчас мы находимся в стадии разработки пятилетки, соответственно, каждый год формируем прогнозы – как будем достигать те цели, которые сами перед собой поставили. При подготовке этих документов мы строим многовариантные прогнозы, на основании которых принимаются решения в зависимости от складывающейся ситуации.

На площадке ведется активный обмен мнениями по широкому кругу вопросов. Ожидается, что рекомендации, выработанные в ходе конференции, помогут найти пути решения важных проблем в интересах повышения качества жизни людей.