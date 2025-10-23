Минчанка подбирает камни-обереги по дате рождения. Узнали, как возникла идея

Характер и эстетика в каждой детали. Мария Токарева чувствует все грани творчества, но для себя выбрала стиль и образность. В мир моды с головой погрузилась 10 лет назад. Будучи дипломатом-международником по профессии, ощутила как силу слова, так и важность целостного образа. Не хватало лишь своего отличительного аксессуара.

Мария Токарева, дизайнер арт-украшений:

Я настолько возмущена была тем, что крупные украшения носят только на какие-то корпоративы или вечера. Почему я не могу днем спокойно что-то надеть, чтобы все было какое-то блестящее? Я взяла и сделала для себя жемчужные крупные серьги. Их как увидели в интернете, начали лайкать и говорить, что хотят тоже.

Особый взгляд на природную красоту – уникальность каждой любительницы эстетики. Мария Токарева подмечает лучшее в человеке и создает эксклюзив. Аналогов не найти, но подойдет на все случаи жизни. В этом секрет дизайнера. Индивидуальность и проявленность – красота XXI века. Об этом никогда не забывает имидж-мейкер. Девушка смело экспериментирует, но учитывает и другие тренды современной моды в украшениях и образах в целом.

Трендовость гармонично сошлась с авторским видением, и появились они – узнаваемые украшения-талисманы. Они оживляют образы и исполняют желания. Дизайнер узнает дату рождения клиента, подбирает лично камни-обереги.