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Медведев: РФ теперь может «долбить по всем бандеровским нычкам»

23 октября 2025 11:10
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Медведев: РФ теперь может «долбить по всем бандеровским нычкам»-0

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отмена президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште дает России свободу действий в Украине без учета дипломатических переговоров. Об этом пишет ТАСС.

«Есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры», – написал он в Telegram.

По его словам, это дает возможность наносить удары по целям, не отвлекаясь на политические компромиссы.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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