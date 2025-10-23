Медведев: РФ теперь может «долбить по всем бандеровским нычкам»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отмена президентом США Дональдом Трампом саммита в Будапеште дает России свободу действий в Украине без учета дипломатических переговоров. Об этом пишет ТАСС.

«Есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры», – написал он в Telegram.

По его словам, это дает возможность наносить удары по целям, не отвлекаясь на политические компромиссы.

Фото: kremlin.ru