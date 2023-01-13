«Я вам не согласовал визит». Горе-квартирант не пускает хозяев в квартиру. Им пришлось обратиться в милицию

Новости Беларуси. Покупка квартиры – важное событие в жизни любого человека, и к этому вопросу нужно подойти с тщательной подготовкой. Есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание, оформляя сделку, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. «На кухне и шприцы, и таблетки. Страшно это все было трогать». История минчан, которые неудачно сдали квартиру – подробности здесь. Найти компромисс с нанимателем не получалось. Тогда Мария Ивановна обратилась в суд. Там в удовлетворении иска отказали и объяснили это тем, что продажа недвижимости не является существенным основанием, чтобы выселять квартиранта. Тогда же на семейном совете было решено оформить сделку купли-продажи с учетом действующего договора найма. В итоге жилплощадь переоформили на супруга дочери Ирины. А нанимателя снова уведомили о смене собственника и необходимости покинуть жилое помещение в месячный срок.

Максим Логинов, начальник расчетно-справочного центра № 3 Советского района Минска:

Если не удается договориться компромиссным путем, решением может являться обращение в суд для расторжения договора найма в судебном порядке. В этой ситуации новый собственник обращается в суд с исковым заявлением. Он прикладывает документы, подтверждающие право собственности на данное жилое помещение. Это свидетельство о государственной регистрации, технический паспорт, возможно, договор купли-продажи квартиры, а также документы, подтверждающие, что наниматель был главным образом письменно уведомлен о том, что договорные отношения с ним прекращаются.

К слову, обращаться в суд необходимо по месту нахождения квартиры, которая сдается по договору найма. В данном конкретном случае – суд Советского района столицы. Именно туда супруг Ирины как новый собственник подал иск. Его, кстати, удовлетворили в полном объеме. Казалось бы, решение суда на руках и вот-вот можно будет смело заявить горе-квартиранту: «С вещами на выход». Но не тут-то было.

Ирина Бандурко:

Он подает апелляционную жалобу, на суде он заявлял, что сделка недействительная, что его никто не спрашивал разрешения на продажу этой квартиры, что он не давал свое согласие на ее продажу. Какое ты имеешь право претендовать? И вот с августа человек живет и не платит. Квартира с каждым днем приходит в ужасное состояние. Там все прокурено, там все грязно. У нас есть акт осмотра жилого помещения. Сказали, пока тараканы не побегут, то есть это еще в принципе санитарные условия. И вот уже полгода новый собственник со всей своей семьей безуспешно пытается попасть к себе домой. Но это удается редко и то лишь в присутствии правоохранителей. Вот кадры, снятые летом 2022 года.

– А что вы сразу не открывали дверь?

– Не хотел.

– Он не отвечает на мои звонки, хочу проверить санитарное состояние квартиры. А на этом ноябрьском видео хозяину столичной недвижимости удалось крайний раз побывать на своих же квадратных метрах. Опять же, лишь с участковым.

– Вы в суде сказали, что вы безработный, что вы рассчитаетесь. Вы ни копейки не заплатили за проживание.

– Это не относится к делу, я не хочу с вами разговаривать.

– Уважаемый, подождите. Я хочу посмотреть санитарное состояние квартиры.

– Я вам не согласовал визит.

– Пять минут вопроса, хозяин пройдет и глянет. В арсенале у обнаглевшего нанимателя одна и та же фраза: «Не хочу», телефон в руках с включенной камерой и бардак в квартире. Каждый такой визит к себе же домой для законного хозяина квартиры – потраченные нервы и здоровье. А еще и потерянные деньги. Ведь уже давно можно было бы подыскать нового добропорядочного квартиросъемщика. Но все попытки выселить старого оказываются тщетными. А конфликт между ними с каждым днем только еще больше набирает обороты.

– Кто?

– Хозяин квартиры пришел.

– По поводу?

– По поводу санитарного состояния квартиры посмотреть и счетчики воды сверить.

– А вы кто?

– Супруга моя.

– Я вам не согласовывал сегодня.

– Открывайте двери.

– Я тогда вызываю милицию. Договор есть, арендной платы нет, впрочем, и желания хозяев видеть посторонних в квартире тоже нет. В чем проблема? Но на деле оказывается, заставить квартиранта съехать, если он уперся и не хочет, совсем непросто.

– Добрый день, хозяина впустить можете?

– Вы заходите, а вам я запрещаю.

– Почему вы курите в моей квартире?

– Я вам запрещаю.

– Сейчас мы поговорим, потом вы поговорите.

– Можно я дверь закрою, а то холодно. Милиции я разрешаю, а вам не разрешаю. Кажется, Олег реально не понимает, почему он должен покинуть квартиру. Ну, не платил месяц-другой, с кем не бывает. А что хозяева в бешенстве, так и он не купюра, чтобы всем нравится. – Для чего придумали телефонную связь? Для того чтобы можно было с ними общаться. Они писали вам сообщения.

– Я по телефону с ними не хочу общаться.

– Можно не разговаривать, а просто писать сообщения друг другу.

– Я с вами не хочу разговаривать. В установленном законом порядке. Оказалось, что жилец хорошо подкован юридически и каждый раз на голубом глазу заявляет, что не получал уведомлений ни о смене собственника, ни о расторжении договора. А диалог с владельцами квартиры будет вести только в гражданско-правовом поле – через суд.

– Я с 18 декабря не могу попасть в квартиру, посмотрите, он мне не согласовал с 18 декабря.

– Я хочу забрать свои вещи из квартиры. В установленном законом порядке.

– А что мне закон запрещает?

– Обращаетесь к нему, он вам согласовывает доступ, вы приходите и забираете.

– Хорошо.

– Он хочет, чтобы вы обратились к нему письменно.

– Вы сейчас нарушаете общественный порядок и совершаете мелкое хулиганство. Вот и получается, что ни милиция, ни даже собственник по закону не имеют права войти в квартиру против воли жильца. Это уже статья Уголовного кодекса. А для владельца квадратных метров самый настоящий юридический капкан. Потому и юристы, и риелторы в один голос советуют: не ждите, пока нерадивый квартиросъемщик образумится, а подавайте сразу в суд. Тем более, как показывает практика, законодательство больше благоволит к тем, кто снимает жилье.