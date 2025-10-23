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В мемориальном комплексе «Яма» почтили память погибших в Минском гетто

23 октября 2025 11:22
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Сегодня, 23 октября, в Минске вспоминают трагические события, которым спустя и 82 года нет оправдания. В октябре 1943 года окончательно было уничтожено самое большое из существовавших на территории Беларуси гетто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В расправах участвовали украинские, литовские и латвийские полицаи. Местом памяти о трагедии Минского гетто стал мемориал «Яма» – сегодня здесь проходят памятные мероприятия. 

Всего за два года число человеческих жертв Минского гетто превысило 100 тысяч – это сопоставимо с количеством жителей белорусской столицы перед началом войны.

# Великая Отечественная война # Олег Рогатников

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