El País: Испания присоединяется к закупке оружия США для Украины

Испания решила принять участие в инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на El Pais.

При этом страна уже поставляет Киеву собственное вооружение на сумму около 1 млрд евро в год. Точная сумма новых расходов пока не определена.

Это решение могло бы снизить напряженность в отношениях между Мадридом и Вашингтоном, которая возникла из-за разногласий по поводу расходов на оборону в НАТО.

Инициатива PURL была выдвинута президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

С начала конфликта западные страны регулярно увеличивали объем военной помощи Украине, которая, по данным Министерства обороны Украины, получает до 2 миллиардов долларов в месяц. Москва считает, что такие поставки только затягивают боевые действия.

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