Крупнейшая в истории страны забастовка проходит в Новой Зеландии

Крупнейшая в истории страны общенациональная забастовка захлестнула Новую Зеландию. Рабочие места покинули более сотни тысяч учителей, медиков и госслужащих. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрылись многие школы, а медицинские учреждения сократили предоставление ряда услуг. Акцию протеста организовали профсоюзы разных отраслей, но их претензии к правительству практически одинаковы – недостаток финансирования, персонала и громадная нагрузка, которые ставят под угрозу благополучие работников, пациентов и детей.

Пациентам не должно быть причинено никакого вреда, и они не должны умирать, пока ситуация не улучшится. Мы здесь, чтобы просто сказать правительству, что нам нужно платить за работу. Мы делаем ее на благо общества. Мы работаем для всех.

Мы просто должны бороться за свои элементарные права, потому что это несправедливо. В этой борьбе мы должны поддержать друг друга. Мы требуем, чтобы правительство инвестировало в саму основу нашего сообщества, а не разрывало нити, которые его скрепляют.

В последние годы системы здравоохранения и образования Новой Зеландии переживают глубокий кризис. Больницы сообщают о критической ситуации из-за переполненности и острой нехватки персонала. В школах также возник сильный дефицит учителей. И в этой ситуации правительство сокращает госрасходы. Из-за низких зарплат и отсутствия достойной работы люди массово покидают страну. Власти Новой Зеландии отнеслись к забастовке враждебно. Глава кабмина назвал ее политически мотивированной, а министры образования и здравоохранения несправедливой и ненужной.