«Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нём говорят специалисты?

Новости Беларуси. В рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Беларусью и Россией зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2К» 13 января появился в распоряжении 15-й зенитно-ракетной бригады ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей, в том числе высокоскоростных, на достаточно широком спектре высот. Колесное шасси для боевой машины ЗРК разработано на Минском заводе колесных тягачей. Кроме того, в комплекс входят два зенитных ракетных модуля, станция обнаружения.