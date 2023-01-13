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«Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нём говорят специалисты?

13 января 2023 10:20
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Новости Беларуси. В рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Беларусью и Россией зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2К» 13 января появился в распоряжении 15-й зенитно-ракетной бригады ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей, в том числе высокоскоростных, на достаточно широком спектре высот. Колесное шасси для боевой машины ЗРК разработано на Минском заводе колесных тягачей. Кроме того, в комплекс входят два зенитных ракетных модуля, станция обнаружения.  

«Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нём говорят специалисты?-1

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:  
Этот комплекс способен уничтожать все цели. Представьте, та машина, которая находится за мной, способна одновременно обстреливать четыре цели. Закрывая высоту до 10 тысяч метров, все воздушные суда и летательные аппараты со скоростями до 700 метров в секунду. Эта машина, этот комплекс способен защищать как всех гражданские, так и государственные объекты, военные объекты. Прикрывать воздушное пространство над ними.  

«Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нём говорят специалисты?-4

Это плановая и не последняя поставка вооружения от союзников в рамках модернизации наших Вооруженных Сил. Те, кто круглосуточно обеспечивает противовоздушную оборону, защищая белорусское небо от незваных гостей, хорошо знает, как обращаться с новинками, которые заступают на боевое дежурство.  

«Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нём говорят специалисты?-7

Андрей Долбик, командир 15-й зенитной ракетной бригады:  
Личный состав, который будет эксплуатировать и применять данное вооружение, прошел подготовку. Имеет опыт применения в том числе на полигоне Российской Федерации. Данное вооружение для личного состава не ново. Скорректирован план боевой подготовки для зенитно-ракетной батареи «Тор». Я убежден, что комплекс будет применяться эффективно.  

«Тор-М2К» поступил на вооружение белорусским военным. Что о нём говорят специалисты?-10

Церемония передачи нового зенитно-ракетного комплекса стала настоящим праздником для 15-й зенитно-ракетной бригады ВВС и войск ПВО, на который пригласили семьи военнослужащих. А первыми ознакомились с возможностями боевых машин будущие защитники Родины – воспитанники военно-патриотических клубов.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Долбик # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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